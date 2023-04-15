內地3月64個大中城市新房價格上漲 增速創21個月新高

3月份，內地70個大中城市中商品住宅銷售價格上漲城市個數增加，各線城市商品住宅銷售價格按月上漲，增速寫下21個月新高。

國統局公佈，3月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月上漲城市分別有64個和57個，比上月分別增加9個和17個。

3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.6%和0.3%，漲幅比上月均擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月由上月持平轉為上漲0.2%。

一線城市商品住宅銷售價格按年上漲、二三線城市按年降幅收窄

按年比，3月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年上漲城市分別有18個和8個，比上月分別增加4個和1個。

3月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.7%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降0.2%和2.4%，降幅比上月均收窄0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降2.7%和3.9%，降幅比上月分別收窄0.6和0.5個百分點。

據路透社測算，內地2月新建住宅售價按月上漲0.3%，3月新建住宅售價按月上漲0.5%，寫下2021年6月以來的最快增速，也是連續第三個月上漲。

中國3月新建住宅售價按年下跌0.8%，已是連續第11個月下降。中國2月新建住宅售價按年下滑1.2%。

報道指，在去年12月全面解除防疫措施後，積壓許久的中國住房需求獲得釋放，主要城市過去一個月的住宅銷量出現反彈。

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內地3月樓市成交量按月按年均大幅上漲 一線城市漲幅明顯

責任編輯：袁瑋婧