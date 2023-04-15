據報美外洩機密文件：再發現4個中國高空氣球

美媒報道指，根據此前未公佈的絕密情報文件，美國情報機構發現了多達4個額外的中國間諜氣球。

《華盛頓郵報》引述文件稱，其中1個氣球曾飛越美軍航空母艦打擊群，當局從未通報事件；另一個氣球在南海墜落，但文件未有交代具體時間。



報道指，一份文件顯示，今年飛越美國的中國間諜氣球被美國情報機構稱為 Killeen-23，它攜帶了大量傳感器和天線，美國政府在將其擊落一周多後仍未識別出來。

這份由美國國家地理空間情報局 (NGA) 製作、日期為 2 月 15 日的文件——空軍擊落飛越美國的氣球 10 天后——包含了迄今為止政府對 Killeen-23 和另兩個早年發現的氣球最詳細的評估，另兩個氣球分別標為 Bulger-21 和 Accardo-21，從文件中不清楚他們是否與飛越航母打擊群並墜毀的氣球相同。

NGA 文件稱，Bulger-21 攜帶精密的監視設備，並在 2021 年 12 月至 2022 年 5 月期間環繞地球飛行。

報道指，另1份機密文件顯示，中國政府部分人士對於1月底氣球飛越美國本土感到措手不及，美方評估，中國軍方對事件的了解嚴重不足，缺乏高層監督，又指中國政府內部認為外交部處理不善，才會讓危機造成轟動。

來看中國氣球吊着些甚麼 詳解美軍流出間諜機拍照片

【氣球風波】拜登稱不會道歉 京：別一邊要對話一邊激化矛盾（第二版）

日本防衛省推定曾飄於上空的氣球是中國投放

責任編輯：袁瑋婧