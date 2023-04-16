大陸成功發射氣象衛星 部分火箭殘骸墜台灣北部外海

中國航天科技集團今日宣布，成功從酒泉衛星發射中心發射中國首顆、國際上第三顆主動降水測量衛星。台灣方面表示，部分火箭殘骸墜台灣北部外海警示區。此前，中國海事部門宣布，由於可能有火箭殘片墜落，將於周日禁止船舶駛入台灣北部一處區域。

中國航天科技集團宣布，今日（16日）上午9時36分，長征四號乙運載火箭在酒泉衛星發射中心點火起飛，隨後將風雲三號G星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。風雲三號G星是中國首顆低軌非太陽同步傾斜軌道氣像專用星，也是中國首顆、國際上第3顆主動降水測量衛星。

衛星配置了主動降水測量雷達、微波成像儀、中分辨率光譜成像儀、全球導航衛星掩星探測儀4台/套業務載荷，將填補國內降水三維立體層析探測數據空白。

台灣方面表示，部分火箭殘骸墜台灣北部外海警示區，未影響台灣安全。交通部門還指，期間影響航機共33架次。

此前有路透社報道指，大陸將在台灣以北設置禁飛區，為期3天，台灣當局稱經抗議後，禁飛時間已縮短至27分鐘。在北京，外交部14日表示，經向主管部門了解，按照慣例，民航部門提前發布航天活動影響空域的預告和通告，旨在提醒有關空中交通服務部門和空域用戶注意活動影響，是確保飛行安全負責任的做法。針對此次航天活動發布的預告和通告，包含了可能影響的空域範圍。

外交部強調，中方劃設禁飛區的說法是不准確的。相關空中交通服務部門應當據此採取措施，保障飛行安全。

大陸傳將在台以北設禁飛區3天 台：抗議後已縮短時間

內地航天專家被指遭境外策反 出賣科研進展監禁7年

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道