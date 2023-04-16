  • 25°C
香港時間 : 2023416日 (週日) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

據報美外洩機密文件：台軍在兩岸衝突中難抵空襲

國情動向 19:59 2023/04/16

分享：

分享：

據美媒報道，根據外洩的五角大廈評估，台灣非常容易遭到大陸空襲。台灣的防衛部門表示，外媒引述的不明文件內容顯非事實，軍方針對各種犯台可能均納演訓想定，適切調修作戰計劃、積極戰備整備，同時強化戰備演訓提升戰力。

據《華盛頓郵報》昨日（15日）報道，外洩的美國國防部機密文件指，美軍評估認為一旦兩岸衝突，台灣很難抵禦解放軍的空襲，同時解放軍很有可能在與台灣發生衝突的初期，就能掌控台灣空域，解放軍若徵用民用船隻作軍事進攻用途，會削弱美國的情報偵測能力。

評估認為，台灣防空導彈系統，會在解放軍短程彈道導彈系統的大量火力覆蓋下應對乏力，台灣官員也質疑防空系統能否準確偵測導彈發射。

另外，台灣現在只有略多於半數軍機具備完全執行任務的能力，將這些軍機轉到隱藏地點至少要一星期。

但評估同時指，解放軍一旦登島，或面對補給問題，最佳戰略是奪取台北的港口，但解放軍仍未進行相關訓練。

美軍參謀長聯席會議辦公室發言人拒絕對報道置評。

台灣的防衛部門發言人孫立方今日表示，外媒引述不明文件內容並非事實，台灣在確保安全方面絕對有能力、有決心和有信心。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 國防 軍事 美軍 美國國防部 台北 解放軍 美國 彈道導彈 台灣

下一篇文章

德國內政部長：正檢查5G網絡中已安裝的所有中國部件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

據報美外洩機密文件：再發現4個中國高空氣球
據報美外洩機密文件：再發現4個中國高空氣球
王毅會見德外長：希望並相信德國會支持中國和平統一
王毅會見德外長：希望並相信德國會支持中國和平統一
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
德國內政部長：正檢查5G網絡中已安裝的所有中國部件
德國內政部長：正檢查5G網絡中已安裝的所有中國部件
習近平《求是》發文：加快構建新發展格局
習近平《求是》發文：加快構建新發展格局
大陸成功發射氣象衛星 部分火箭殘骸墜台灣北部外海
大陸成功發射氣象衛星 部分火箭殘骸墜台灣北部外海
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款