據報美外洩機密文件：台軍在兩岸衝突中難抵空襲

據美媒報道，根據外洩的五角大廈評估，台灣非常容易遭到大陸空襲。台灣的防衛部門表示，外媒引述的不明文件內容顯非事實，軍方針對各種犯台可能均納演訓想定，適切調修作戰計劃、積極戰備整備，同時強化戰備演訓提升戰力。

據《華盛頓郵報》昨日（15日）報道，外洩的美國國防部機密文件指，美軍評估認為一旦兩岸衝突，台灣很難抵禦解放軍的空襲，同時解放軍很有可能在與台灣發生衝突的初期，就能掌控台灣空域，解放軍若徵用民用船隻作軍事進攻用途，會削弱美國的情報偵測能力。

評估認為，台灣防空導彈系統，會在解放軍短程彈道導彈系統的大量火力覆蓋下應對乏力，台灣官員也質疑防空系統能否準確偵測導彈發射。

另外，台灣現在只有略多於半數軍機具備完全執行任務的能力，將這些軍機轉到隱藏地點至少要一星期。

但評估同時指，解放軍一旦登島，或面對補給問題，最佳戰略是奪取台北的港口，但解放軍仍未進行相關訓練。

美軍參謀長聯席會議辦公室發言人拒絕對報道置評。

台灣的防衛部門發言人孫立方今日表示，外媒引述不明文件內容並非事實，台灣在確保安全方面絕對有能力、有決心和有信心。

責任編輯：陳俊賢