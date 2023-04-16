內地雜技女演員失手 高空墜地身亡 驚悚畫面曝光（有片慎入）

4月15日晚，安徽宿州蒿溝鎮一場演出現場，一名表演高空雜技的女演員在升空過程中突然墜落到舞台上。女演員事後被緊急送往醫院救治，經搶救無效死亡。目前，當地相關部門正對此事展開調查。

據宿州埇橋發布，4月15日20時53分，在宿州市埇橋區蒿溝鎮尹樓村，一名女演員在表演空中節目時，意外墜落，經搶救無效死亡。相關部門第一時間趕赴現場進行處置，後續相關工作正在進行中。

網絡視頻顯示，一個戶外演出的現場上，表演高空雜技的男女兩名演員抓住吊環，被起重機吊到空中，升空的過程中，女演員突然從空中墜落至舞台上，現場觀眾發出陣陣驚呼聲。

蒿溝鎮人民政府工作人員稱，該場演出確實從視頻拍的情況來看，演員是沒有係安全繩的，現場也沒有其他的安全的措施。

當地政府一名工作人員指，這場演出是當地一個家庭農場請來的演藝公司，演出前已向官方報備，原計畫表演2天，活動現已被叫停。

宿州市埇橋區是中國著名的「馬戲之鄉」，馬戲已形成集動物馴化、表演以及雜技、魔術等於一體的多門類傳統文化藝術。繁盛時期，埇橋馬戲團體有400餘家，從業人員2萬人，從業主體是農民，年收入逾4億元，佔據全國70％的馬戲演出市場份額。

責任編輯：蒯宇澄

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