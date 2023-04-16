易綱：中國可逐步減少干預滙市 人民幣逐步由市場決定

人民銀行行長易綱表示，中國可以逐步減少滙市干預的數量和頻率，從而逐步退出滙市干預。人行將尋求引導貨幣政策，使實際利率略低於潛在經濟增長率。

易綱在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會議期間的一個研討會上說，一段時間以來，人行一直在努力保持滙率穩定；如果永遠這樣下去，那麼有一天，市場會打敗中央銀行。

他認為，如果有正確的貨幣政策，應確保滙率由市場決定，當局盡可能少地進行干預。雖然中國保留在市場動盪時進行干預的權利，但當局必須允許市場力量更多地推動人民幣走勢。利率是關鍵，滙率則由市場決定。

易綱又說，中國通過滙率和貨幣政策成功地將通脹率非常穩定地保持在2%左右；中國正在追求一個平衡的經常賬，而不是保持盈餘。在正常時期，央行可以將貨幣政策和金融系統政策分開，純粹為了征服通脹而實施貨幣政策。但當系統性風險使國家的金融穩定處於危險之中時，央行不能將兩者完全分開。

此外，當被問及中國是否可以加入日本發起的協調斯里蘭卡債務重組的共同平台時，易綱稱，如果能夠合作及能夠平等和公平地分擔負擔，他認為是可以解決問題。



責任編輯：蒯宇澄

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