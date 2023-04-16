內地多間上市銀行向員工「追薪」 招行追回超五千萬

據內媒報道，工商銀行、建設銀行、農業銀行、等多間上市銀行均在2022年度報告中披露了績效薪酬追索扣回制度的建立和實施情況。其中，招商銀行的績效薪酬追索扣回總金額最高，超過5800萬元（人民幣，下同），被追回薪酬的員工數量佔比為2.55%。

招行向2876名員工追回5824萬元人民幣

據內地《南方都市報》報道，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、渤海銀行等多間上市銀行均在2022年度報告中披露了績效薪酬追索扣回制度的建立和實施情況。其中，招商銀行、渤海銀行和九江銀行則是披露了績效薪酬追索扣回的具體細節。

具體來看，招商銀行在年報中披露稱，2022年該行對2876名員工執行績效薪酬追索扣回，追索扣回績效薪酬總金額5824萬元。若以該行去年員工總人數11.3萬人計算，被追回薪酬的員工數量佔比為2.55%。

渤海銀行年報顯示，2022年該行追索扣回370人績效薪酬1760萬元，相當於人均被追回4.76萬元。

城農商行中，在港上市的九江銀行也在年報中披露了金額數據，報告期內該行績效追索扣回總金額為163萬元。

人行貨幣政策委員會一季度例會 提擴內需撐民企穩匯率

惠譽、標普發報告：內地樓市現企穩跡象 銷售有望下半年恢復

江西銀行還在年報中透露績效薪酬追索扣回的具體事由。報告顯示，2022年該行主要對不良資產形成負有責任的人員，按不良責任本金大小進行認定，並追索扣回相應績效薪酬。

報道指出，和薪酬延期支付一樣，績效薪酬追索扣回制度也是金融業薪酬調整的重要內容。該制度是指金融企業高管和對風險有直接或重要影響崗位的員工，在自身職責內未能勤勉盡責，發生重大違法違規行為或造成重大風險損失的，金融企業不僅可以止付未支付的部分或全部薪酬，並可追回已發放的績效薪酬。

不難看出，績效薪酬追索扣回意在將員工薪酬與風險相掛鉤，從而約束金融企業高管和員工從事高風險的投機行為。

招聯金融首席研究員董希淼表示，建立績效薪酬追索扣回機制能夠在一定程度上減少銀行高管與員工的不合規行為，避免短視行為導致的銀行風險積累。但從長遠來看，還應運用好中長期激勵手段、進一步完善薪酬激勵機制。

易綱：中國可逐步減少干預滙市 人民幣逐步由市場決定

內地3月64個大中城市新房價格上漲 增速創21個月新高

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道