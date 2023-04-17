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普京晤中國防長李尚福 稱軍事合作加強俄中互信

國情動向 09:11 2023/04/17

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俄羅斯總統普京周日（16日）接見到訪的中國國防部長李尚福，稱雙方積極展開軍事合作，定期交換有信信息，加強了俄中關係的高度互信。

普京表示，俄中積極進行軍事部門之間的合作，以及展開聯合演習，那些演習已在遠東以及歐洲舉行，涉及陸海空部隊，「毫無疑問，這是另一個關鍵領域，加強了我們關係的極度信任和戰略性質」。普京又談到中國國家主席習近平上月訪俄，一致同意加強戰略協作，深化經濟等領域務實合作。

普京強調，俄中軍事合作在兩國關係中佔有重要地位，希望兩軍加強聯合演訓、專業交流等領域合作，不斷深化兩國戰略互信。

李尚福表示，中俄關係已超越冷戰時期的同盟，他選擇俄羅斯作為履新後的首次國外訪問，希望強調兩國關係的特殊性和戰略意義。中方願同俄方落實兩國元首共識，進一步密切兩軍戰略溝通，加強多邊協調配合，為維護世界和地區安全穩定作出新貢獻。他形容近期中俄軍事合作進展非常好，有助於促進區域安全。

北京上周宣布李尚福對莫斯科的訪問，稱他將會晤國防官員，但沒有提到與普京的會晤。

烏克蘭高級官員上周再次表示，烏軍發現俄羅斯在烏使用的武器中有愈來愈多來自中國的部件。北京多次否認向俄提供軍事裝備。

責任編輯：陳建錫

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