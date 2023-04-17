G7外長重申維護台海和平穩定 中方促弄清台海局勢緊張根源

七國集團（G7）外長會議周日（16日）在日本揭幕，討論涉中國等地區議題，會上強調維持台海和平穩定的重要性，並反對任何國家以武力片面改變現狀。

*新增中方回應

在北京，外交部發言人汪文斌回應指，一個中國原則的核心要義，是維護台海和平穩定的關鍵所在；有關國家應當認識到，台灣問題是中國的內政，不容任何外部干涉；如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。

汪文斌表示，要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要旗幟鮮明地堅持一個中國原則、反對「台獨」分裂活動；口頭上說堅持一個中國政策，行動上卻對「台獨」分裂活動睜一眼閉一眼，明裡暗裡縱容支持，甚至把反對「台獨」分裂說成是改變台海現狀，是背離而不是在踐行一個中國政策，是破壞而不是維護台海和平穩定，是不負責任的行為。

日本外相林芳正作為會議主席舉辦工作晚餐會，與美國國務卿布林肯、法國外長科隆納等，就中國、北韓及台海在內的印太地區局勢進行意見交換，同意反對以武力片面改變現狀的企圖。林芳正就中國問題向各國表示憂慮，指中國身為國際社會有責任的一員，應在全球課題上進行合作，建立具具穩定性的關係。

確診新冠而延後訪華的歐盟外交及安全政策高級代表博雷利以視像出席會議，他指有必要與中國保持溝通暢通，在台海發生任何事情對歐盟都影響很大。

路透社引述一名外交官指，該場會議先討論了印太局勢，其後話題逐步轉向中國。報道提到，作為G7唯一的亞洲成員國，日本對鄰國中國在亞洲地區日益增長的實力日益感到擔憂，尤其關注中國對台灣採取軍事行動的可能性。同時，法國總統馬克龍最近發表的言論，也突出了歐美對中國的潛在分歧。

責任編輯：陳建錫