3年首訪中國 澳洲政商代表團下周行程據報包括香港

澳洲傳媒報道，澳洲地方官員和商界下周會組團訪問中國6天，行程包括香港，代表團成員將會見港府高級官員，這會是澳洲3年來首次有行業代表團訪問中國。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報道，代表團會由15名澳洲企業高管和地方政府官員組成，他們4月23日起會訪華6天，到訪香港、天津、深圳等城市。匯豐澳洲、澳洲電信、澳新銀行等公司都派出代表。

報道稱，這次由澳中工商業委員會組織的團隊，是澳洲政府支持下的第一個官方訪華商業代表團。代表團的重點是討論澳洲和中國企業之間的綠色能源合作。

據悉，代表團成員將會見香港政府高級官員，在墨爾本的姐妹城市天津會見商界領袖，還會參觀深圳的科技園，並會見曾在澳洲留學、現在在中國工作的中國人。

隨行的墨爾本副市長里斯（Nicholas Reece）說，「我意識到這次訪問的重要性，因為這將是2019年以來第一個訪問中國的澳主要行業代表團……在國家層面上，近年來中澳關系緊張。但有跡象表明，情況正在改善，由商界和民間領袖組成的大型代表團的這次訪問將有助於推動這一進程。」

過去一個月來，一些澳洲商界領袖也曾訪問中國，力拓、必和必拓CEO等都是3月前往北京和海南島的全球商業代表。「9news」稱，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）已經啟程前往中國。另據澳媒透露，貿易部長法雷爾（Don Farrell）預計未來幾周內訪華，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）計劃今年晚些時候訪問中國。

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責任編輯：連兆鋒