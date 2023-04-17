  • 27°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3年首訪中國 澳洲政商代表團下周行程據報包括香港

國情動向 10:28 2023/04/17

分享：

分享：

澳洲傳媒報道，澳洲地方官員和商界下周會組團訪問中國6天，行程包括香港，代表團成員將會見港府高級官員，這會是澳洲3年來首次有行業代表團訪問中國。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報道，代表團會由15名澳洲企業高管和地方政府官員組成，他們4月23日起會訪華6天，到訪香港、天津、深圳等城市。匯豐澳洲、澳洲電信、澳新銀行等公司都派出代表。

報道稱，這次由澳中工商業委員會組織的團隊，是澳洲政府支持下的第一個官方訪華商業代表團。代表團的重點是討論澳洲和中國企業之間的綠色能源合作。

據悉，代表團成員將會見香港政府高級官員，在墨爾本的姐妹城市天津會見商界領袖，還會參觀深圳的科技園，並會見曾在澳洲留學、現在在中國工作的中國人。

隨行的墨爾本副市長里斯（Nicholas Reece）說，「我意識到這次訪問的重要性，因為這將是2019年以來第一個訪問中國的澳主要行業代表團……在國家層面上，近年來中澳關系緊張。但有跡象表明，情況正在改善，由商界和民間領袖組成的大型代表團的這次訪問將有助於推動這一進程。」

過去一個月來，一些澳洲商界領袖也曾訪問中國，力拓、必和必拓CEO等都是3月前往北京和海南島的全球商業代表。「9news」稱，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）已經啟程前往中國。另據澳媒透露，貿易部長法雷爾（Don Farrell）預計未來幾周內訪華，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）計劃今年晚些時候訪問中國。

馬克龍抵京 澳總理隔空喊話：也想來

澳洲否認承諾介入台海衝突 換取美國出售核潛艇

日澳一舉動針對中國 胡錫進警告：將被解放軍打出屎來

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國市場 中國 澳洲

上一篇文章

解放軍圍台軍演之後 美軍驅逐艦穿越台灣海峽

下一篇文章

G7外長會重申維護台海和平穩定 反對武力改變現狀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德國內政部長：正檢查5G網絡中已安裝的所有中國部件
德國內政部長：正檢查5G網絡中已安裝的所有中國部件
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
中國官宣陸基中段反導攔截技術試驗成功 暗藏什麼玄機？
習近平《求是》發文：加快構建新發展格局
習近平《求是》發文：加快構建新發展格局
據報美外洩機密文件：再發現4個中國高空氣球
據報美外洩機密文件：再發現4個中國高空氣球
大陸成功發射氣象衛星 部分火箭殘骸墜台灣北部外海
大陸成功發射氣象衛星 部分火箭殘骸墜台灣北部外海
據報美外洩機密文件：台軍在兩岸衝突中難抵空襲
據報美外洩機密文件：台軍在兩岸衝突中難抵空襲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款