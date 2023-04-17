「我時常關注中國足球」 巴西總統這話中國網民也笑了（有片）

巴西總統盧拉訪華期間接受官媒專訪，大談兩國文化交流，並說自己時常關注中國足球賽事。西巴貴為5屆世界盃冠軍，該番話令許多中國網民都直言尷尬。

盧拉上周接受中央電視台專訪時稱，主持人對盧拉說，有很多中國人喜歡巴西，每屆世界盃期間有很多中國球迷支持巴西隊，尤其是巴西那種對足球的激情。

盧拉則回應：

我也時常關注在中國進行的足球比賽，我收看巴西電視頻道播放的中國足球聯賽，因為有很多巴西球員在這裡踢球。

盡管雙方並未就該話題深入交流，但盧拉的話仍引起了中國網友的關注。在《環球時報》、俠客島等官媒微博上均有大量網民留言討論，而留言幾乎一面倒地認為盧拉的話令人尷尬，「當反面教材反复琢磨麼」、「為了巴西，盧總統真是拼了」、「套近乎不帶這麼套的」、「 你說其他的我都信，你說這個我笑了，相當於中國人天天看歐洲酒吧里的乒乓球啊」、「 打住！ 再往下說就傷感情了啊 」、「 年紀大了少看那些不健康的內容，身體要緊」、「是不是有點太尬了，不說精彩程度，就說時差問題，能起一大早看這玩意，而且咱們誰看過巴西聯賽」、「對巴西人來說可能當喜劇片看的」、「我們也經常看巴西的乒乓球」...

值得一提的是，中國網民和媒體向來非常支持自家的運動員，但國足例外。

盧拉本次訪華據報共簽署15項貿易協議，涉及太空、商貿、科技、文化、農業等領域，金額達102億美元。

責任編輯：陳建錫