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年產12萬片國產射頻濾波器項目落戶溫州 能解決卡脖子問題？

經濟脈搏 11:07 2023/04/17

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據內媒《溫州日報》報道，年產12萬片5G射頻濾波器硅基晶圓片項目簽約落戶溫州灣新區，溫州首家晶圓廠即將誕生。項目投產後，能減少晶圓加工生產對外依賴，助力形成穩定產能。

據了解，半導體是推動萬物數字化的支撐性技術。芯片是晶圓切割完成的半成品，晶圓是芯片的載體。簽約落地的5G射頻濾波器硅基晶圓片項目，是浙江星曜半導體有限公司實現射頻濾波器芯片從自主設計到自主生產的重要一環。

星曜半導體於2020年落戶溫州灣新區，經過技術團隊近三年努力，已成功研發出BAW WiFi 6E、n79F濾波器芯片等一系列性能穩居國內先進水平產品，擁有50餘項專利，發展潛力巨大。此次配套晶圓製造基地項目，總投資約7.5億元，規劃用地面積約60畝。項目投產後，能減少晶圓加工生產對外依賴，助力形成穩定產能。

據內媒「快科技」，射頻濾波器是一種可以將帶外干擾和噪聲濾除，以滿足射頻系統和通訊協議對於信噪比的需求的器件。5G下智能手機需要支持的頻段數量正在不斷上升，因為不僅要兼容4G的頻段，還要支持5G頻段，以應對4G、5G多模信號切換的需求。

這也意味著未來一部5G手機需要上百個濾波器。而目前一款4G手機中的需要用到的濾波器數量大約為30多個。

李強：加快芯片研發製造等關鍵核心技術攻關

規避華府禁令 英偉達據報對華售「閹割版」芯片

責任編輯：尹航

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