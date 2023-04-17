男子病假飛海南遭解僱 索償62萬法院這樣判

內地男子請14天病假外出旅遊，被公司發現後，以有違誠信等為由解除勞動關係。該員工聲稱，自己不是旅遊而是去養病，並要求公司賠償近62萬元（人民幣，下同）。法院判決，無證據證明有前往外地療養的必要，公司合法解僱，無需賠償。

據中國裁判文書網披露顯示，北京一家科技公司員工許某，提交醫院診斷書，以「頭暈頸椎病行動不便」需「臥床靜養」為由，向公司請了14天病假後卻前去海南。其現身海南機場的消息被人告知了公司領導。 於是，公司以其病假期間外出旅遊，有違誠信等為由解除勞動關係。然而，該員工聲稱自己不是旅遊而是去養病，提出勞動仲裁並要求公司賠償近62萬。

許某表示 去海南養病而非旅遊

根據朝陽仲裁委結果顯示，公司需要支付許某違法解除勞動關係賠償金約61萬8千元。 然而，許某、公司不服裁決結果，均向北京市朝陽區人民法院提起訴訟。

許某表示，從海口乘飛機至天津，后從天津乘高鐵返回北京，但主張其是去海南養病而非旅遊，不存在「欺詐、不誠實」而構成嚴重違反公司規章制度的情形。

法院調查顯示，許某確於2019年7月20日至8月4日期間前往海南，系乘飛機前往，後乘飛機、高鐵經由天津返京。

法院：無證據證明前往外地休養的必要

北京市朝陽區人民法院結合綜合證據認為，現無證據證明許某存在前往外地休養或治療的必要性，根據許某此前自述及請假情節，公司有理由質疑許某請病假的目的並非休養或治療，許某在公司向其了解情況時拒絕提供真實資訊，有違誠實信用和規章制度，公司以嚴重違反規章制度為由解除雙方勞動關係有事實依據，屬合法解除，故公司無需支付許某違法解除雙方勞動關係賠償金。

許某不服判決提出上訴，負責二審的北京市第三中級人民法院認為，許某申請14天病假，理由為因頸椎病需休養，但其於該期間轉乘多種交通工具前往海南，在公司向其核實情況時亦陳述本人在家休養，根據生活常識，可以看出許某的行為與其申請病假的頸椎病醫囑相悖，違背誠信原則和基本勞動紀律。駁回上訴，維持原判。

責任編輯：陳俊賢