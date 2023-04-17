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內地版消費券？國務院研究員建議：給特定群體發現金補貼

社會熱點 15:09 2023/04/17

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為促進經濟復甦，在昨日一場於北京舉行的論壇上，國務院發展研究中心金融研究所副所長、研究員陳道富建議給特定群體發放適當現金補貼，比如3歲以下嬰幼兒和65歲以上老年人，他們是純消費主體。

陳道富昨日出席論壇並演講，他表示，經濟高質量發展需要更好地發揮消費的作用，主要在創新領域保持政府的投資推動，調整國內消費和投資的比例結構。

關於如何讓消費在整個經濟循環中發揮作用，陳道富針對繼續加大對特定群體的救助與補貼力度提出三點意見。他指出，適度擴大失業保險、社會救助等的適用範圍和支持力度。陳道富建議可適當提高保險費的替代率，如從10%提高到30%以上；免除用人單位將失業人員名單向社保經辦機構備案的要求，可基於失業登記和社會征信大數據；進一步降低失業登記辦理難度；逐步擴大失業保險的覆蓋範圍，如覆蓋靈活就業人群等。

【搵工難】內地青年流行「孔乙己文學」自比魯迅筆下悲慘讀書人

他建議，給予特定群體發放適當現金補貼。比如3歲以下嬰幼兒和65歲以上老年人。這部分人群是純消費主體，特別是農村老年群體的社會保障較弱，建議必要時為這類群體發放一次性現金補貼。

他還提到，創造性解決大學生就業問題。可借鑒德國等歐洲國家經驗，適當拓寬科研經費使用範圍，可考慮引入項目導師制，吸收未就業大學生參與重大基礎課題研究，參與中國科技自立自強基礎研究，或鼓勵政府和央國企設立大學生實習基地，工作和實習期間保留應屆畢業生身份。

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責任編輯：尹航

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