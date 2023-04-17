滬指升1.4%創逾10個月高 市場對首季宏觀數據樂觀

內地首季度GDP公布前夕，A股三大指數今日（17日）低開高走，上證指數收升1.4%創逾10個月新高。滬深兩市成交1.12萬億元人民幣，連續10天突破萬億。

兩市股票今呈現升多跌少，約2761隻股票上漲，2195隻股票下跌。盤面上看，券商、保險、銀行板塊拉升，石油、家電、煤炭、釀酒、食品飲料、汽車等板塊均上揚，「一帶一路」、航運概念等活躍；傳媒板塊大幅下挫，半導體、地產、醫藥等板塊走弱。另外，中字頭股票領升，中鋁國際、中工國際等升停。

中國移動市值一度升至超過2.2萬億元，超越貴州茅台榮登A股市值第一寶座。

中信證券指，即將公佈的首季度宏觀數據有望整體超預期，市場對基本面的預期正在不斷上修，預計4月政治局會議將針對經濟中局部偏弱領域進行針對性政策加碼，經濟正在從局部復甦走向全面復甦，不會出現通貨緊縮，外部地緣環境改善和流動性拐點明確提升市場風險偏好，A股正處於全年第二個關鍵做多窗口。

國盛證券指，經濟數據總體向好，市場震盪上行，成交量重回萬億水平，保持積極樂觀。 科技板塊開始高位分化震盪，可能迎來階段性調整整理，短期應謹慎對待。 4月為企業年報集中披露窗口，關注業績優異的低估值板塊機會。 芯片產業鏈短期有望保持強勢，可繼續關注。