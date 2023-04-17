浙江「成功學大師」涉詐騙落網 有學員6萬蚊買他一根頭髮

內地被稱為「成功學大師」的楊濤鳴日前被寧波警方以詐騙案立案調查，30多人已被刑事拘留。據稱曾有學員花6萬（人民幣，下同）買他一根頭髮。

今年2月下旬，一場由「成功學大師」楊濤鳴主導，浙江吸引力文化傳播有限公司（以下簡稱：吸引力公司）主辦的名為《超級說服力》的培訓課程在浙江寧波舉行，現場有上百人參加。但有部分學員向警方報警，稱培訓課程涉嫌精神傳銷。

內媒上游新聞引述寧波警方一名辦案民警稱：「楊濤鳴非嫌疑人本名，他真名叫楊某成。警方以詐騙案進行立案調查，楊某成等30多人已被刑事拘留，目前該案正在偵查、辦理中。」

據報道，楊某培訓課程的其中一名學員王梅（化名）指：「楊濤鳴這幾天講的課程主要是『說服力的10個步驟』，看似是一些乾貨，但其實是一些基礎的營銷課程！在這些內容的分享過程中，會穿插很多所謂的成功案例，有『剛開始月入2000元的學員，因為聽課了之後，月入十萬元』，有『夫妻學員聽課了之後，月入幾十萬』，還有『做微商的學員，聽課了之後年入百萬元』等等。另外，楊濤鳴還會通過包裝自己的身份來讓學員增加信任。」

有人打算刷卡買72萬元課程

王梅說，該培訓課程的目的就是讓學員花錢購買楊濤鳴的培訓課程，第一天推薦的是5800元的課程，第二天推薦的是3萬元的課程，還有5萬元、14萬元、60萬元的課程供選擇。我看到現場刷銀行卡繳費的人很多。2月22日，刷卡購買5800元課程的預估有三四十人，23日刷3萬元課程的可能有二三十人，好像還有幾個學員刷的是14萬元的課程。有一個學員打算在24日培訓課結束前刷卡購買72萬元的課程。

王梅還指，整個上課過程，她感覺基本沒有太多讓人思考的時間，課程從9點30一直聽到晚上12點。期間，學員還要參加各個小組學習討論。首先組長分享自己的經驗，就是「之前是幹什麼的，不太行，因為聽了楊濤鳴的課後，工作上就有了突破，大家想不想也這樣」類似的東西。然後大家互動，接着學員分享下自己的經歷等等。

反傳銷詐騙團隊指，楊濤鳴的理論體系屬於近年來興起的成功學，這是一種『精神傳銷』的有害培訓，多地政府陸續出台了依法取締和打擊的專項工作方案。

據網上公開資料顯示，楊濤鳴，全球知名演說家，潛能開發權威，行銷大師。吸引力文化傳播有限公司董事長、渦輪文化傳播有限公司董事長，暢銷書作者。培訓界最受推崇的老師之一，被譽為中國的安東尼·羅賓。著有《突破》、《與命運有約》、《成功智慧》、《服務智慧》、《溝通智慧》、《說服智慧》等書籍；和有聲光碟《領袖智慧》、《壇智慧 造地才》、《與成功有約》、《超級說服力》等。

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責任編輯：袁瑋婧