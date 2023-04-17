  • 28°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

浙江「成功學大師」涉詐騙落網 有學員6萬蚊買他一根頭髮

社會熱點 15:45 2023/04/17

分享：

分享：

內地被稱為「成功學大師」的楊濤鳴日前被寧波警方以詐騙案立案調查，30多人已被刑事拘留。據稱曾有學員花6萬（人民幣，下同）買他一根頭髮。

今年2月下旬，一場由「成功學大師」楊濤鳴主導，浙江吸引力文化傳播有限公司（以下簡稱：吸引力公司）主辦的名為《超級說服力》的培訓課程在浙江寧波舉行，現場有上百人參加。但有部分學員向警方報警，稱培訓課程涉嫌精神傳銷。

內媒上游新聞引述寧波警方一名辦案民警稱：「楊濤鳴非嫌疑人本名，他真名叫楊某成。警方以詐騙案進行立案調查，楊某成等30多人已被刑事拘留，目前該案正在偵查、辦理中。」

據報道，楊某培訓課程的其中一名學員王梅（化名）指：「楊濤鳴這幾天講的課程主要是『說服力的10個步驟』，看似是一些乾貨，但其實是一些基礎的營銷課程！在這些內容的分享過程中，會穿插很多所謂的成功案例，有『剛開始月入2000元的學員，因為聽課了之後，月入十萬元』，有『夫妻學員聽課了之後，月入幾十萬』，還有『做微商的學員，聽課了之後年入百萬元』等等。另外，楊濤鳴還會通過包裝自己的身份來讓學員增加信任。」

有人打算刷卡買72萬元課程

王梅說，該培訓課程的目的就是讓學員花錢購買楊濤鳴的培訓課程，第一天推薦的是5800元的課程，第二天推薦的是3萬元的課程，還有5萬元、14萬元、60萬元的課程供選擇。我看到現場刷銀行卡繳費的人很多。2月22日，刷卡購買5800元課程的預估有三四十人，23日刷3萬元課程的可能有二三十人，好像還有幾個學員刷的是14萬元的課程。有一個學員打算在24日培訓課結束前刷卡購買72萬元的課程。

王梅還指，整個上課過程，她感覺基本沒有太多讓人思考的時間，課程從9點30一直聽到晚上12點。期間，學員還要參加各個小組學習討論。首先組長分享自己的經驗，就是「之前是幹什麼的，不太行，因為聽了楊濤鳴的課後，工作上就有了突破，大家想不想也這樣」類似的東西。然後大家互動，接着學員分享下自己的經歷等等。

反傳銷詐騙團隊指，楊濤鳴的理論體系屬於近年來興起的成功學，這是一種『精神傳銷』的有害培訓，多地政府陸續出台了依法取締和打擊的專項工作方案。

據網上公開資料顯示，楊濤鳴，全球知名演說家，潛能開發權威，行銷大師。吸引力文化傳播有限公司董事長、渦輪文化傳播有限公司董事長，暢銷書作者。培訓界最受推崇的老師之一，被譽為中國的安東尼·羅賓。著有《突破》、《與命運有約》、《成功智慧》、《服務智慧》、《溝通智慧》、《說服智慧》等書籍；和有聲光碟《領袖智慧》、《壇智慧 造地才》、《與成功有約》、《超級說服力》等。

郭文貴在紐約被捕 涉詐騙支持者逾10億美元

內地65歲男子扮富豪詐騙多名女子數百萬（有片）

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
老師 罪案 文娛藝術 寧波 中國

下一篇文章

內地版消費券？國務院研究員建議：給特定群體發現金補貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

河南馬戲團兩獅子衝向觀眾席 民眾飛逃鞋子都掉了
河南馬戲團兩獅子衝向觀眾席 民眾飛逃鞋子都掉了
女兒買樓近墳場 父親：挺好的 以後想你就飄去看你
女兒買樓近墳場 父親：挺好的 以後想你就飄去看你
內地雜技女演員失手 高空墜地身亡 驚悚畫面曝光（有片慎入）
內地雜技女演員失手 高空墜地身亡 驚悚畫面曝光（有片慎入）
「我時常關注中國足球」 巴西總統這話中國網民也笑了（有片）
「我時常關注中國足球」 巴西總統這話中國網民也笑了（有片）
上海特斯拉工廠開始招工 一年17薪能拿這個數 網民紛稱好想去
上海特斯拉工廠開始招工 一年17薪能拿這個數 網民紛稱好想去
女子5次自助餐袋走4萬蚊食物 被控告還大呻委屈（有片）
女子5次自助餐袋走4萬蚊食物 被控告還大呻委屈（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款