美就芬太尼貿易制裁中企 京批美甩鍋 損兩國禁毒合作

美國政府上周五（14日）宣布對涉芬太尼化學前體的中國企業和公民進行起訴和制裁。外交部表示，中方對此予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。指美方此舉損人害己，將為中美禁毒合作製造進一步障礙。

外交部發言人汪文斌指出，美國一方面希望中方恢復禁毒合作，一方面又再次起訴和制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益，中方對此予以強烈譴責，已就此向美方提出嚴正交涉。

汪文斌表示，中方一貫厲行禁毒，一直盡力説明美方應對解決芬太尼問題。 中方在2019年全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範其非法制販及濫用發揮了重要作用。 但美方不僅罔顧中方善意，反而執意以所謂新疆人權問題為由，無理制裁中國公安部物證鑒定中心、國家毒品實驗室等機構，現在又反覆制裁中國企業和個人，向中方甩鍋，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

汪文斌指出，美方所謂的芬太尼前體是普通化學品，國際貿易中防止普通化學品流入制毒管道的責任在進口方。 美方歪曲事實真相，對中國與相關國家的正常化學品貿易指手畫腳，並以此為由起訴制裁中國企業和公民，充分暴露了美方的霸道與蠻橫，也是對國際法治精神的蔑視和踐踏。

汪文斌強調，美國內毒品泛濫的根源在美國自身。 美國人口僅佔全球人口的5%，卻消費了世界80%的阿片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼，在國際社會和中國芬太尼類物質管控越來越嚴格的情況下，美國內的芬太尼問題持續惡化，致死人數不降反升，美方對此應該深刻反思。

他還指，美方不從減少國內毒品需求、加強處方藥管控、強化毒品危害宣傳教育入手，反而對他國任意揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽，誤導公眾，轉嫁自身治理不力的責任。 美國民眾和國際社會對此看得一清二楚。

汪文斌表示，如果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應當尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推責，中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人的合法權益。

責任編輯：陳俊賢