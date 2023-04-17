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燒烤店日銷萬串成頂流 淄博燒烤為何火爆全國？

社會熱點 21:21 2023/04/17

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近期，淄博燒烤刷爆內地各社交媒體，在美食的熱度背後，當地政府以燒烤走紅為契機，借勢全方位推介城市，專門為燒烤開了一場新聞發佈會，策劃了「淄博燒烤季」以一系列交通等配套服務。

憑着「烤爐+小餅+蘸料」，燒烤靈魂「三件套」，淄博燒烤在社交媒體上爆火。從平台數據看，至3月30日，抖音話題 「淄博燒烤」 播放量超14.4億，微博話題 「淄博燒烤永遠的神」瀏覽點擊量超2.3億次。3月份以來， 「淄博燒烤」 關鍵詞全平台搜索量則按年增長超770%。「燒烤」 成為當地深夜訂單量最高品類，而20歲到30歲年輕群體則是燒烤消費主力軍，占比超50%。

一開始是一名網紅推薦淄博燒烤真材實料，由烤爐、沾料、小餅搭配各種肉類是淄博燒烤最大特色，話題在網路發酵後，正好搭上近期內地旅遊潮，淄博一下子成為新晉網紅城市。

在這樣的熱度下，淄博政府做出了迅速反應：舉辦首屆淄博燒烤名店「金爐獎」推薦活動；發布淄博燒烤地圖；推出21條「淄博燒烤」公交專線。顯然，淄博想借助「口碑持續積累+抓住熱點搞營銷+政府出台配套政策」的營銷之道，打響「淄博燒烤」的品牌。

據報道，淄博不少燒烤店的日銷量已突破了1萬串，日營業額達到2萬元~3萬元（人民幣）。以一頭肉牛出肉約225千克、一根牛肉串20克計算，有的燒烤店一晚就能「烤」掉一頭牛。

山東城市正在成為今年「五一」游的頂流。截至4月10日，青島、威海、濟南、煙臺強勢登上「五一」全國住宿預定TOP 20，被燒烤帶火的淄博更是兇猛，住宿預定量較2019年上漲800%。

據工人日報，4月15日，淄博火車站到達、發送旅客合計83635人次，創該車站單日旅客到發量歷史新高。

趁着這股淄博燒烤出圈，淄博各地的文旅局長和熱門景區代表人更是化身高鐵文旅推介官，親自為遊客們介紹淄博文旅資源，推介齊韻淄博。

為將燒烤「流量」轉變為文旅「留量」，淄博10多家景區陸續發佈「高鐵票免費換景區門票」的優惠政策。不管你從哪裏來，只要憑藉目的地是淄博的高鐵票，持「本人高鐵票＋身份證」就可免費兌換領取多家景區入園門票。

國內遊顯著復甦  「五一」假期訂單已追平疫情前

內地酒店春節後掀漲價潮 業界料「五一」價格或更高

責任編輯：袁瑋婧

 

 

 

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