台灣據報向美採購400枚陸射反艦導彈 京斥美台玩火

台灣據報將向美國採購400枚陸射魚叉反艦導彈，以防範中國大陸可能攻台。美國國防部拒正面回應消息，強調將及時向台灣提供防禦裝備。

中國外交部發言人汪文斌回應稱，美台軍事聯繫和美售台武器嚴重威脅台海和平穩定，中方強烈不滿，堅決反對。他並稱，中方必將採取堅決有力措施捍衞自身主權和安全利益。

*更新中國外交部回應

彭博社引述美台商會會長韓儒伯及消息人士透露，台灣此前已採購過波音公司（Boeing）製造的艦載型魚叉反艦導彈，現在現在美國海軍航空系統司令部代表台灣簽下合約，首次訂購機動陸射型的魚叉導彈。包括一位業界官員在內的另外3名知情人士證實，該項合約是專門為台灣而準備。

美國國防部本月7日曾宣布與波音公司簽訂價值17億美元的合約，但未有提及台灣為採購方。國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）拒絕透露台灣是否為魚叉導彈的接收方，但他說「我們將繼續跟業界合作，及時向台灣提供防禦裝備」。

另外，台媒《上報》引述軍方人士指，美軍印太司令部已派出200多名訓練教官進駐台灣，協助台軍部隊訓練及作出改進。其中陸軍人數佔80%，分派駐台陸軍各新訓中心與後備旅。報道又指，今年台軍的演習訓練，美方教官從參謀計劃到戰術演練都有參與，並按照解放軍的作戰模式評估攻防戰術。

責任編輯：陳建錫