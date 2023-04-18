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特斯拉上海廠員工Bonus被減 與工人死亡事件有關？

社會熱點 09:48 2023/04/18

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據網上帖子和特斯拉上海員工稱，特斯拉上海工廠的工人上週得知季度績效獎金被削減後，正透過社交媒體向馬斯克和中國公眾輿論呼籲。其中幾條帖子質疑了特斯拉對今年2月上海工廠死亡事故的處理，並懷疑扣獎金可能與此有關。馬斯克表示正在研究此事。

馬斯克在推特上表示，他週末收到了有關該問題的提醒，並且正在研究此事。

自上週晚些時候以來，百度貼吧等社交平台上出現了很多稱自己季度績效獎金被扣的帖子，其中有些用戶還在馬斯克和他母親的推特上評論。

路透社引述兩名上海廠工人稱，他們被主管通知，季度績效獎金將因工廠業績被扣。在問及削減獎金的原因時，主管提到了一個安全事件。

網上有帖子稱，上海廠工人因今年該廠發生的一個安全事故被無辜扣掉季度績效獎金。據稱事故中有一名工人死亡。

據上海浦東新區應急管理局幾天前發布的報告，2月4日，特斯拉上海廠一個車間發生機械傷害事故，造成一人死亡。報告中稱，死亡工人違反操作規程，對事故負直接責任；特斯拉存在管控漏洞，對事故負有責任。

上海特斯拉工廠開始招工 一年17薪能拿這個數 網民紛稱好想去

責任編輯：尹航

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