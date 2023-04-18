內地一季度零售數據表現勝預期 工業、投資遜預期

內地一季度社會消費品零售總額按季增長5.8%，大幅好過市場預期。這得益於3月份零售數據意外強勁，兼創下自前年6月以來最高單月增幅。城鎮固定資產投資增長5.1%、規模以上工業增加值增長3%，差過預期。3月固投總額比上月略有下降，而工業增加值保持上升，但升幅較預期略低。

社零方面，一季度總額114,922億元（人民幣，下同）， 汽車以外消費品零售額104,094億元，增長6.8%，其中，商品零售增長4.9%，餐飲收入增長13.9%。3月總額37,855億元，增長10.6%，汽車以外消費品零售額33,591億元，增長10.5%，其中，商品零售增長4.9%，餐飲收入增長13.9%。

固投方面，一季度 投資（不含農戶）107,282億元，增長5.1%。 其中，民間投資58,532億元，增長0.6%。3月投資比上月下降0.25%。 分產業看，第一產業投資增長0.5%，第二產業投資增長8.7%，第三產業投資增長3.6%。分註冊類型看，內資投資增長5.3%，港澳台商下降3.4%，外商增長3.7%。

工業方面，一季度規模以上工業增加值增長3%，太陽能電池、新能源汽車產量分別增長53.2%及22.5%。3月實際增長3.9%，比上月增長0.12%。分門類看，當月採礦業增加值增長0.9%，製造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.2%。國有控股企業增加值增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長1.4%；私營企業增長2.0%。620種產品中有347種產品產量按年增長。

責任編輯：陳建錫