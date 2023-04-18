內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期

內地一季度GDP按年增4.5%，創四個季度最高水平，勝於預期的4%；較上一季度增2.2%，勝於預期的2%。3月社零按年大增10.6%，增速創2021年6月以來最高。

國家統計局表示，總的來看，一季度隨著疫情防控較快平穩轉段，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。但也要看到，國際環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

工業生產逐步恢復，企業預期總體改善

一季度，全國規模以上工業增加值按年增長3%，比上年四季度加快0.3個百分點。分三大門類看，採礦業增加值增長3.2%，製造業增長2.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3%。裝備製造業增加值增長4.3%，比1-2月份加快2.5個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長3.3%；股份制企業增長4.3%，外商及港澳台商投資企業下降2.7%；私營企業增長2.0%。

3月份，規模以上工業增加值按年增長3.9%，比1-2月份加快1.5個百分點；按月增長0.12%。3月份，製造業採購經理指數為51.9%，企業生產經營活動預期指數為55.5%。1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872億元，按年下降22.9%。

市場銷售較快恢復，升級類商品大幅增長

一季度，社會消費品零售總額114922億元，按年增長5.8%，上年四季度為下降2.7%。3月份，社會消費品零售總額按年增長10.6%，比1-2月份加快7.1個百分點；按月增長0.15%。

貨物進出口保持增長，貿易結構繼續優化

一季度，貨物進出口總額98877億元，按年增長4.8%。其中，出口56484億元，增長8.4%；進口42393億元，增長0.2%。進出口相抵，貿易順差14090億元。一般貿易進出口增長7.9%，佔進出口總額的比重為65.3%，比上年同期提高1.9個百分點。民營企業進出口增長14.4%，佔進出口總額的比重為52.4%。3月份，進出口總額37094億元，按年增長15.5%。其中，出口21552億元，增長23.4%；進口15542億元，增長6.1%。

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降

一季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，比上年四季度下降0.1個百分點。3月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月下降0.3個百分點。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為19.6%、4.3%。25-59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.8%、4.8%、4.0%、3.1%。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，比上月下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。一季度末，外出務工農村勞動力總量18195萬人。

責任編輯：尹航

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