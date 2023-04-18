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內地3月份失業率降至5.3% 青年失業不降反升

經濟脈搏 10:20 2023/04/18

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內地3月份城鎮調查失業率為5.3%，按月下降0.3個百分點，青年失業由上月18.1%升至19.6%。首季度失業率平均值為5.5%，按季下降0.1個百分點。

3月全國本地戶籍勞動力調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力失業率為5.6%，其中，外來農業戶籍勞動力失業率為5.3%。分年齡看，16至24歲、25至59歲勞動力失業率分別為19.6%、4.3%。25至59歲勞動力中，初中及以下、高中、大專、本科及以上學歷失業率分別為4.8%、4.8%、4.0%、3.1%。

當月31個大城市城鎮調查失業率為5.5%，按月下降0.2個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。

一季度全國居民人均可支配收入10,870元，按年名義增長5.1%，比上年全年加快0.1個百分點；扣除價格因素實際增長3.8%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入14,388元，名義增長4.0%，實際增長2.7%；農村居民人均可支配收入6131元，名義增長6.1%，實際增長4.8%。

從收入來源看，居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長5.0%、5.8%、4.1%、5.1%。全國居民人均可支配收入中位數8895元，按年名義增長4.6%。當季，全國居民人均消費支出6738元，比上年同期名義增長5.4%，扣除價格因素影響，實際增長4.0%。

責任編輯：陳建錫

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