內地一季度房地產開發投資按年降5.8%遜預期

內地一季度房地產開發投資 25974 億元人民幣， 按年下降5.8%，降幅按季擴大0.1個百分點，差過預期。 商品房銷售額錄得增長， 銷售面積降幅繼續收窄。

房企業房屋施工面積 764,577 萬平方米，按年下降 5.2% ， 其中，住宅施工面積 下降 5.4% 。 房屋新開工面積 24,121 萬平方米，下降 19.2%， 其中，住宅新開工面積 下降 17.8% 。 房屋竣工面積 增長 14.7%， 其中，住宅竣工面積 14396 萬平方米，增長 16.8% 。

商品房銷售面積 29,946 萬平方米，按年下降 1.8% ，其中住宅銷售面積增長 1.4% 。 商品房銷售額 30,545 億元，增長 4.1% ，其中住宅銷售額增長 7.1% 。

房地產開發企業到位資金 34,708 億元，按年下降 9.0% ， 其中，國內貸款 4995 億元，下降 9.6% ；利用外資 8 億元，下降 22.7% ；自籌資金 10171 億元，下降 17.9% ；定金及預收款 11909 億元，下降 2.8% ；個人按揭貸款 6188 億元，下降 2.9% 。

3 月房地產開發景氣指數為 94.71，連升3個月。

責任編輯：陳建錫