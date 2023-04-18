  • 28°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地一季度房地產開發投資按年降5.8%遜預期

經濟脈搏 10:50 2023/04/18

分享：

分享：

內地一季度房地產開發投資25974億元人民幣，按年下降5.8%，降幅按季擴大0.1個百分點，差過預期。商品房銷售額錄得增長，銷售面積降幅繼續收窄。

房企業房屋施工面積764,577萬平方米，按年下降5.2%其中，住宅施工面積下降5.4%房屋新開工面積24,121萬平方米，下降19.2%，其中，住宅新開工面積下降17.8%房屋竣工面積增長14.7%，其中，住宅竣工面積14396萬平方米，增長16.8% 

商品房銷售面積29,946萬平方米，按年下降1.8%，其中住宅銷售面積增長1.4%商品房銷售額30,545億元，增長4.1%，其中住宅銷售額增長7.1%

房地產開發企業到位資金34,708億元，按年下降9.0%其中，國內貸款4995億元，下降9.6%；利用外資8億元，下降22.7%；自籌資金10171億元，下降17.9%；定金及預收款11909億元，下降2.8%；個人按揭貸款6188億元，下降2.9% 

3月房地產開發景氣指數為94.71，連升3個月。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 內地物業 經濟數據及調查 中國

上一篇文章

內地一季度國內民航客運規模恢復至疫情前九成

下一篇文章

內地3月份失業率降至5.3% 青年失業不降反升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

易綱：中國可逐步減少干預滙市 人民幣逐步由市場決定
易綱：中國可逐步減少干預滙市 人民幣逐步由市場決定
內地多間上市銀行向員工「追薪」 招行追回超五千萬
內地多間上市銀行向員工「追薪」 招行追回超五千萬
國常會：強化政策帶動更多就業 督促平台企業確保數據安全
國常會：強化政策帶動更多就業 督促平台企業確保數據安全
年產12萬片國產射頻濾波器項目落戶溫州 能解決卡脖子問題？
年產12萬片國產射頻濾波器項目落戶溫州 能解決卡脖子問題？
滬指升1.4%創逾10個月高 市場對首季宏觀數據樂觀
滬指升1.4%創逾10個月高 市場對首季宏觀數據樂觀
人行貨幣政策委員會一季度例會 提擴內需撐民企穩匯率
人行貨幣政策委員會一季度例會 提擴內需撐民企穩匯率
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款