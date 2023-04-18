內地一季度房地產開發投資按年降5.8%遜預期

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內地一季度國內民航客運規模恢復至疫情前九成
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內地一季度房地產開發投資25974億元人民幣，按年下降5.8%，降幅按季擴大0.1個百分點，差過預期。商品房銷售額錄得增長，銷售面積降幅繼續收窄。
房企業房屋施工面積764,577萬平方米，按年下降5.2%，其中，住宅施工面積下降5.4%。房屋新開工面積24,121萬平方米，下降19.2%，其中，住宅新開工面積下降17.8%。房屋竣工面積增長14.7%，其中，住宅竣工面積14396萬平方米，增長16.8% 。
商品房銷售面積29,946萬平方米，按年下降1.8%，其中住宅銷售面積增長1.4%。商品房銷售額30,545億元，增長4.1%，其中住宅銷售額增長7.1%。
房地產開發企業到位資金34,708億元，按年下降9.0%，其中，國內貸款4995億元，下降9.6%；利用外資8億元，下降22.7%；自籌資金10171億元，下降17.9%；定金及預收款11909億元，下降2.8%；個人按揭貸款6188億元，下降2.9% 。
3月房地產開發景氣指數為94.71，連升3個月。
責任編輯：陳建錫