內地首季房地產開發投資跌5.8% 商品房銷售額轉升

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內地房地產市場進一步企穩。國家統計局公佈，一季度房地產開發投資25974億元人民幣，按年下降5.8%，降幅按季擴大0.1個百分點，較去年10%的降幅則明顯好轉。3月商品房銷售額、房地產到位資金按年均錄得近兩年首次增長。
據公布，一季度商品房銷售面積29,946萬平方米，按年下降1.8%，其中住宅銷售面積增長1.4%。商品房銷售額30,545億元，增長4.1%，為去年以來首次累計正增長，其中住宅銷售額增長7.1%。
路透測算顯示，3月單月銷售面積和銷售額分別按年下降3.5%和升6.3%，後者為2021年6月以來首次正增長。
此外，一季度房地產開發企業到位資金34,708億元，按年下降9.0%，1-2月為降15.2%。路透測算顯示，3月單月房企到位資金轉升2.8%，為2021年6月以來首次正增長。
3月房地產開發景氣指數為94.71，連升3個月。
ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，房地產銷售數據相當令人鼓舞，這表明一些購房者正重拾對房地產開發商的信心。她並認為，如果預售房被市場消化，房地產開發企業應該能夠在2024年從房屋銷售中獲得新的現金流。
責任編輯：陳建錫