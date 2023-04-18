內地首季房地產開發投資跌5.8% 商品房銷售額轉升

內地房地產市場進一步企穩。國家統計局公佈，一季度房地產開發投資 25974 億元人民幣， 按年下降5.8%，降幅按季擴大0.1個百分點，較去年10%的降幅則明顯好轉。3月 商品房銷售額、房地產到位資金按年均錄得近兩年首次增長 。

據公布， 一季度 商品房銷售面積 29,946 萬平方米，按年下降 1.8% ，其中住宅銷售面積增長 1.4% 。 商品房銷售額 30,545 億元，增長 4.1% ，為去年以來首次累計正增長，其中住宅銷售額增長 7.1% 。

路透測算顯示，3月單月銷售面積和銷售額分別按年下降3.5%和升6.3%，後者為2021年6月以來首次正增長。

此外， 一季度 房地產開發企業到位資金 34,708 億元，按年下降 9.0% ，1-2月為降15.2%。路透測算顯示，3月單月房企到位資金轉升2.8%，為2021年6月以來首次正增長。

3 月房地產開發景氣指數為 94.71，連升3個月。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，房地產銷售數據相當令人鼓舞，這表明一些購房者正重拾對房地產開發商的信心。她並認為，如果預售房被市場消化，房地產開發企業應該能夠在2024年從房屋銷售中獲得新的現金流。

責任編輯：陳建錫