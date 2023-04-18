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國家統計局：當前中國經濟沒出現通縮 下階段也不會通縮

經濟脈搏 11:33 2023/04/18

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內地3月份核心CPI按年上漲0.7%，對於中國經濟有沒有通縮風險，國家統計局表示，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到合理水平。

中國貨幣供應增加 經濟也保持增長

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉今日在記者會上稱，最近對於中國經濟是否會走入通縮的討論比較多。總的來看，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。

他說，國際上通貨緊縮的定義是物價總水平持續下降，往往還伴隨著貨幣供應量的減少和經濟衰退。但從一季度中國經濟運行情況看，一季度居民消費價格按年漲1.3%，保持溫和上漲。從貨幣供應量來看，3月末廣義貨幣M2增長12.7%，保持較快增長。從經濟增長情況看，一季度中國經濟增長4.5%，比上年四季度回升。整體上都不存在通貨緊縮的情況。

內地一季度房地產開發投資按年降5.8%遜預期

他也表示，確實也看到，今年以來一季度CPI的漲幅在回落，這主要受一些階段性因素影響，比如季節性因素、部分食品價格走低、能源價格回落等因素。

下階段物價會穩步恢復

付凌暉說，盡管CPI價格有所回落，但市場供求基本穩定態勢沒變。如果看核心CPI，扣除食品和能源核心CPI，一季度核心CPI按年上漲0.8%，和1-2月份持平，較去年四季度回升0.2個百分點。從服務價格看，一季度按年上漲0.8%，比去年四季度回升0.3個百分點。從更廣義的價格水平看，CPI主要是衡量居民消費領域價格變化，如果看經濟運行價格變化，還要看GDP縮減指數，今年一季度也是小幅上漲，漲幅比去年四季度回升。綜合判斷，不存在通貨緊縮情況。

付凌暉指，從下階段來看，物價會穩步恢復，價格帶動會逐步增強，不會出現所謂的通貨緊縮情況。從價格表現來看，由於去年基數較高，國際大宗商品價格漲幅較高，再加上國內受疫情影響供給偏緊，導致去年二季度CPI漲幅都比較高，這樣影響今年二季度CPI漲幅可能保持低位，但這不說明通貨緊縮。隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到一個合理水平。

內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期

內地3月份失業率降至5.3% 青年失業不降反升

責任編輯：尹航

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