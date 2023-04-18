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分析：首季經濟數據開門紅 惟內需不足制約仍明顯

經濟脈搏 12:16 2023/04/18

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內地一季度GDP按年增4.5%，創四個季度最高水平；3月社零按年大增10.6%，增速創2021年6月以來最高。分析指，一季度經濟數據略超預期迎來開門紅，顯示市場主體信心正在恢復，但各指標3月按月數據顯示出經濟復甦勢頭略有下降，內需不足制約明顯。

中泰證券首席分析師楊暢指出，投資拉動作用有所減弱。其中，3月房地產開發投資按年降幅略有擴大，前三個月製造業投資增速有所回落，基建的拉動作用階段性放緩。消費按年增速較高或受到上年基數的影響，如果考慮到上年4月份基數進一步走低，未來按年增速仍有可能錄得較高水平。

華泰資產首席經濟學家王軍說，一季度數據顯示供需兩端都恢復得比較強勁，經濟運行總體呈企穩回升態勢。不過，3月各項指標的按月數據顯示復甦勢頭略有放緩，失業率還在相對高位運行，居民收入實際增長繼續慢於經濟增長和消費增長。消費恢復尚不穩固，汽車消費和房地產相關消費依舊疲軟。經濟主體的預期和信心仍需繼續提振。

展望二季度和下半年，溫和復甦仍是主要趨勢，內需不足仍是主要問題，外部風險是可能的意外衝擊。預計二季度GDP增長有望在7.5%～8%左右，這一增速將是全年高點，三四季度經濟增速略有放緩，但依然會在5%以上。

國家統計局：當前中國經濟沒出現通縮 下階段也不會通縮

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，一季度GDP數據高於預期，主要是服務行業拉動，體現的是擠壓的消費需求和低基數效應。從增長動能來看，工業增加值和固定資產投資數據並不好，內需不足仍是主要阻力。預計二季度在低基數效應下，GDP增速繼續摸高，但下半年會顯著放緩。

今年中國官方設的GDP增速目標是5%。國家統計局今日表示，今年二季度經濟增速可能比一季度明顯加快。三、四季度隨著基數的升高，增速會比二季度有所回落。如果不考慮基數影響，總的來看全年經濟增長有望呈現逐步回升態勢。

內地一季度GDP按季度增2.2%按年增4.5% 均勝預期

責任編輯：尹航

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