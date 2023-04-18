4歲被車輾過失去下肢 殘疾女孩蛻變成殘奧游手

​​22年前女童錢紅艷因車禍截肢，僅能用籃球下半身肢體來行走。今天「籃球女孩」已長大成人，更蛻變為殘奧會游水運動員。

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錢紅艷1996年出生在雲南曲靖陸良縣的一個農民家庭。她4歲那年被大貨車撞倒後捲入車底，導致盆骨以下完全截肢。爺爺為了讓她能上學，把舊籃球裡面墊上棉花，將半個籃球套在她的身下，幫助她行走，錢紅艷也因此被稱為「籃球女孩」。

「在水里哭，只有自己知道」

錢紅艷憶述說，「起初會覺得很恐懼，不明白大家為什麼把我圍成一圈，當時學校並沒有無障礙設施。我印象最深刻的是想上廁所時，老師或同學背著我去上廁所，同學們跟我同年齡，背我很吃力，走一半的時候，腿就在那抖了，我心裡很難受。」

11歲那年，錢紅艷加入雲南省殘疾人游泳隊，由於身體缺陷，錢紅艷在水里身體嚴重不平衡，教練專門為她制定了一套訓練方案，錢紅艷每天要接受不少於4個小時的訓練，舉啞鈴、做仰臥起坐和臂力拉伸等。她還表示，「因為在水里哭，只有你自己知道，別人不會知道」。

據了解，從2009年開始，錢紅艷一共在全國性比賽拿下一金十三銀六銅，還有一枚亞青賽金牌和一枚銀牌，三枚美國公開賽金牌。2016年，她代表中國征戰巴西里約殘奧會，獲得女子100米蛙泳比賽第九名。

錢紅艷現在雲南曲靖陸良縣殘聯工作，協助辦理殘疾人證，想幫助更多的殘疾人。不過她依然是一名現役游泳運動員，她說，現在想幫助更多的殘疾人，樹立生活的勇氣，用實際行動證明人生價值，回報社會，成就自我。

責任編輯：陳俊賢