台灣棒球教練體罰 手法宛如古代「炮烙」酷刑

台灣新竹一所棒球學校出現教練不當體罰的事件，涉事教練用打火機燒燙傷球員的脖子、手臂、腰，手法宛如古代酷刑「炮烙之刑」。校方回應指，該名教練是外聘教練，已將其解聘。

據台媒《聯合報》報道，幾名愛好棒球人士與該校前球員家長向媒體投訴，指控該校上周爆出不當管教事件，一名棒球隊教練用打火機燙傷一名棒球隊學生，使對方脖子、手臂、腰都出現疤痕，而校長處理此事的態度草率。

另外，該校棒球隊原本成績優異，在木棒聯賽及黑豹旗比賽都打進台灣前四強，但該名校長上任後卻過度干預棒球隊教練聘用，將原有教練逐一替換，導致球隊成績每下愈況，希望校長能給予棒球隊更多自主成長空間，也別再讓不當體罰的憾事再發生。

校方指出，該名不當體罰的教練在學校棒球隊任職一年，是外聘教練，平常表現正常，經了解，因該名學生攜帶違禁品打火機遭教練發現，才會被不當體罰。事發後棒球隊總教練得知，立即通報學校，校方也於案發24小時內進行校安通報，並第一時間通知學生家長。

此外，學校也召開考核會，找來學生家長與教練釐清事件，並由考核會委員做出解聘該名教練的決議，校方絕對尊重家長，並願意提供相關協助。

至於校長遭控過度干預棒球隊教練聘用，校方回應，校長都授權棒球隊發展，棒球隊有取得一定的佳績，家長的指控並非事實，且應提出相對證據舉證，如此惡意抹黑學校實在不應該。

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責任編輯：尹航

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