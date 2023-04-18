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廣東省集成電路總投資逾5000億元人民幣

經濟脈搏 17:02 2023/04/18

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第25屆中國集成電路製造年會今日（18日）在廣州舉行，會上指，廣東全省在建擬建的集成電路項目接近40個，總投資額逾5000億元（人民幣，下同），現有20個戰略性的產業集群正在培育。另外，廣東半導體及集成電路產業投資基金二期已在籌劃，規模300億元，投資汽車芯片、半導體設備等領域。

廣東省副省長兼中科院院士王曦在會上表示，全省在建擬建的集成電路重大項目近40個左右，已基本形成以廣州、深圳、珠海為核心，帶動佛山、東莞等地協同發展的3+n的產業格局。同時，廣東正培育一批戰略性的產業集群，在集成電路產業中，模擬高端、化合物半導體、MENS傳感器等都佈局一批重大項目。

國企粵財控股黨委書記兼董事長金聖宏談了對半導體領導的補助政策，其中2020年底推出的廣東省集成電路產業基金，一期已達到310億元，「目前正籌備設立基金二期，規模300億元」。二期還將設立一定數量的專業子基金投資一批中小型項目，子基金方向包括汽車芯片、化合物半導體、半導體設備材料等等。

二期基金有幾個特色，一是投資多樣化，母子基金進行配合，二是基金期限最長可達17年，發揮長期資本的優勢，陪伴企業穿越產業周期起伏，實現長期穩定發展；三是讓利機制活。基金投資項目退出時，基金投資收益的60%可讓步給被投企業，支持企業做強做大。

責任編輯：陳建錫

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