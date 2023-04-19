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北京醫院大火 | 至少21死 涉事醫院今股票停牌

社會熱點 09:35 2023/04/19

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北京丰台區長峰醫院住院部東樓昨日中午起火，共疏散轉移患者71人。截至昨日下午18時，經轉院救治無效，21人死亡。事故原因正在進一步調查。長峰醫院發佈公告稱，因發生重大風險事件，今日起股票停牌。

公開資料顯示，北京長峰醫院位於北京市丰台區靛廠路291號，是一所以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，是長峰連鎖機構的旗艦醫院，也是長峰醫院集團在北京的唯一分支醫院，同時也是北京市醫保定點醫院。此外，該院還是北京市首批獲得互聯網診療資質的醫療機構。

值得注意的是，火災發生的一個多月前，該院還召開了火災防控會。今年2月27日，北京長峰醫院微信公眾號還發布一篇題為《防風險、除隱患、保平安——北京長峰醫院嚴格落實火災防控措施》的文章，顯示該院根據政府監管部門通知要求，「第一時間召開了火災防控工作動員部署會，在分析研判當前消防安全形勢的同時，就火災防控工作進行了扎實安排部署」。

在北京之外，長峰醫院集團還在上海、南寧、廣州、西安、合肥、長沙等20城開設醫院。官網顯示，該集團已完成全國三個直轄市及3000萬以上人口省份十多家連鎖醫院的布局。在北京長峰醫院背後，則是新三板掛牌公司長峰醫院（870890.OC）。

長峰醫院今日（19日）早間在全國中小企業股份轉讓系統公告，北京長峰醫院股份有限公司因發生重大風險事件，且未向公司申請停牌，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票停復牌業務實施細則》等相關規定，該公司現決定自2023年4月19日起對其股票實施停牌。

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