北京醫院大火 | 至少29死71傷 院長等12人被刑拘

北京丰台區長峰醫院的住院部昨發生火警，市政府公布，截至今日（19日）上午9時，共導致29人死亡，71人受傷，其中39人仍然留院。大火由醫院內部工程產生的火花引燃，具體原因和損失仍在調查。醫院院長王某玲、副院長汪某、工程負責人王某峰等12人，涉嫌重大責任事故罪，已被公安機關刑事拘留。

＊更新死亡人數

北京市政府今日上午長峰醫院火災事故通報會，市消防總隊副總隊長趙洋指，經初步調查，事故是醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致。下一步將舉一反三，聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所、單位開展排查整治，推動落實消防安全責任，整改安全隱患。

會上又交代，消防在昨日下午12時57分接報火警，聯同公安、應急等多部門赴現場處置。在1時33分把明火撲滅，3時30分左右結束救援。29人不幸死亡，71名轉運傷員中，在院治療39人，其中，危重3人、重症18人、病情平穩18人，多數是住院的病人。

長峰醫院發佈公告稱，因發生重大風險事件，今日起股票停牌。

公開資料顯示，北京長峰醫院位於北京市丰台區靛廠路291號，是一所以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，是長峰連鎖機構的旗艦醫院，也是長峰醫院集團在北京的唯一分支醫院，同時也是北京市醫保定點醫院。此外，該院還是北京市首批獲得互聯網診療資質的醫療機構。

值得注意的是，火災發生的一個多月前，該院還召開了火災防控會。今年2月27日，北京長峰醫院微信公眾號還發布一篇題為《防風險、除隱患、保平安——北京長峰醫院嚴格落實火災防控措施》的文章，顯示該院根據政府監管部門通知要求，「第一時間召開了火災防控工作動員部署會，在分析研判當前消防安全形勢的同時，就火災防控工作進行了扎實安排部署」。

在北京之外，長峰醫院集團還在上海、南寧、廣州、西安、合肥、長沙等20城開設醫院。官網顯示，該集團已完成全國三個直轄市及3000萬以上人口省份十多家連鎖醫院的布局。在北京長峰醫院背後，則是新三板掛牌公司長峰醫院（870890.OC）。

長峰醫院今日（19日）早間在全國中小企業股份轉讓系統公告，北京長峰醫院股份有限公司因發生重大風險事件，且未向公司申請停牌，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票停復牌業務實施細則》等相關規定，該公司現決定自2023年4月19日起對其股票實施停牌。

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責任編輯：尹航

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