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北京醫院大火 | 家屬尋親不果 醫院說「先上報」拒絕交代

社會熱點 10:22 2023/04/19

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市民在醫院門外等待消息。

北京長峰醫院18日發生21死大火，有病人家屬事發後趕到現場，但一直無法聯繫親人，醫院方面則是三緘其口，拒絕交代其下落，還表示需先上報。

家屬趙女士向《南方周末》透露，她76歲的父親因失智而長期住在長峰醫院的住院部，即起火的樓層。事發當日晚上，平時照護父親的護工告訴她醫院出了事，「微信說的，欲言又止，沒怎麼說就掛了」。事發後父親去向不明，醫院無向她交代任何情況。而一般住院的病人，都有紀錄個人信息的手環。

她又指，在與其他家屬簡單溝通後，她得知起火樓棟內還有數個與父親情況類似的老人。一些家屬表示，醫院甚至沒有通知他們起火的事。

官媒《中國新聞周刊》也引述家屬指，大火發生近7到8個小時，他們連通知電話都沒接到，如果不看新聞，甚至不知有此事。有人向醫院索取死亡名單，但分診台的工作人員回應「要登記患者姓名，逐級上報，才能告知。」另有人接到通知，說家人被送到某醫院，但到醫院時被警員要求「先回家等電話通知」。

北京醫院大火 | 至少21死 涉事醫院今股票停牌

北京醫院大火| 長峰醫院起底：資產負債率71% 實控人「著作」搜不到

北京醫院大火︳多人爬窗逃生 市民目擊女童手軟墮樓 （有片）

責任編輯：陳建錫

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