發改委：一季度經濟良好開局 正制定政策擴大消費

一季度GDP增速大超預期，國家發改委指，經濟實現良好開局，需求擴大、供應恢復、預期改善。正抓緊制定恢復和擴大消費的政策，努力實現全年目標。

發改委今日（19日）召開4月例行新聞發布會，發言人孟瑋指， 在全球經濟增速明顯放緩、主要經濟體通脹居高難下的背景下，中國實現了經濟較快回升，為完成全年經濟社會發展目標任務打下了基礎。孟 瑋概括一季度的經濟運行的特點—國內需求逐步擴大、生產供給加快恢復、社會預期顯著改善。

對於今年的工作重點，孟瑋指，一是 綜合施策釋放內需潛能，促進消費持續恢復，同時激發民間投資活力，發揮政府投資引導作用。二是加快建設現代化產業體系，打好關鍵核心技術攻堅戰，著力推進產業升級發展。三是進一步深化改革開放，實施新一輪國企改革，促進民營經濟發展壯大，穩住外貿基本盤。

另外，要持續保障和改善民生，積極穩定和擴大就業，深入推進環境污染防治，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感。

會上又提出，要下大力氣穩定汽車消費，大力推動新能源車汽車下鄉，加快推進充電樁和城市停車設施。研究合理縮減外資準入負面清單，目前正在評估過去幾年外資準入負面清單的實施效果。嚴厲打擊捏造散布鐵礦石漲價信息，加大國內鐵礦勘探項目的建設。

責任編輯：陳建錫