  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發改委：一季度經濟良好開局 正制定政策擴大消費

國情動向 11:32 2023/04/19

分享：

分享：

一季度GDP增速大超預期，國家發改委指，經濟實現良好開局，需求擴大、供應恢復、預期改善。正抓緊制定恢復和擴大消費的政策，努力實現全年目標。

發改委今日（19日）召開4月例行新聞發布會，發言人孟瑋指，在全球經濟增速明顯放緩、主要經濟體通脹居高難下的背景下，中國實現了經濟較快回升，為完成全年經濟社會發展目標任務打下了基礎。孟瑋概括一季度的經濟運行的特點—國內需求逐步擴大、生產供給加快恢復、社會預期顯著改善。

對於今年的工作重點，孟瑋指，一是綜合施策釋放內需潛能，促進消費持續恢復，同時激發民間投資活力，發揮政府投資引導作用。二是加快建設現代化產業體系，打好關鍵核心技術攻堅戰，著力推進產業升級發展。三是進一步深化改革開放，實施新一輪國企改革，促進民營經濟發展壯大，穩住外貿基本盤。

另外，要持續保障和改善民生，積極穩定和擴大就業，深入推進環境污染防治，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感。

會上又提出，要下大力氣穩定汽車消費，大力推動新能源車汽車下鄉，加快推進充電樁和城市停車設施。研究合理縮減外資準入負面清單，目前正在評估過去幾年外資準入負面清單的實施效果。嚴厲打擊捏造散布鐵礦石漲價信息，加大國內鐵礦勘探項目的建設。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
汽車 就業 經濟 GDP 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國

上一篇文章

美媒：華府擬推新措施限制對華投資 力度「史無前例」

下一篇文章

美印太司令：北京對台威脅日增 若無法嚇阻必須對抗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國將洛歇馬丁及雷神列入不可靠實體清單
中國將洛歇馬丁及雷神列入不可靠實體清單
習近平覆金正恩賀電 願加強戰略溝通提升友好合作
習近平覆金正恩賀電 願加強戰略溝通提升友好合作
美國FBI拘捕2華人 稱涉為中國設海外警察站
美國FBI拘捕2華人 稱涉為中國設海外警察站
中俄防長會談：就維護主權等問題互予堅定支持
中俄防長會談：就維護主權等問題互予堅定支持
習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴
習近平晤巴西總統盧拉 稱中國與巴西互為全面戰略夥伴
台灣據報向美採購400枚陸射反艦導彈 京斥美台玩火
台灣據報向美採購400枚陸射反艦導彈 京斥美台玩火
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款