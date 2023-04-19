北京醫院大火 | 長峰醫院起底：資產負債率71% 實控人「著作」搜不到

北京豐台區長峰醫院起火，至少21人死亡，事故原因正在進一步調查。長峰醫院今起股票停牌。內媒披露，長峰醫院（870890.OC）資金情況堪憂，不僅高負債率，並且近年頻頻借款，還出售子公司緩解資金壓力。長峰醫院法定代表人、實控人汪文傑雖被稱為專家，但學術成果也難以尋跡，真實醫學專業能力成疑。

長峰醫院資金情況堪憂

據內媒「界面新聞」報道，北京長峰醫院背後醫療集團長峰醫院（870890.OC）資金情況堪憂，經營情況不容樂觀。

就在火災發生的幾天前，4月14日長峰醫院公告，要延期發布2022年年度年報。理由是年報編制與審核工作未按期完成。因此，其最新公開披露的經營情況只截止到2022年上半年。

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長峰醫院2022年上半年財務數據顯示，報告期內實現公司營業收入2.53億元（人民幣，下同），較同期下降5.12%；歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為虧損3264.38萬元，較上年同期約1300萬元的虧損額又擴大不少。

與虧損相比，長峰醫院更大的隱患在於其資產負債情況。財務數據顯示，2022年上半年，其合併資產負債率就已達到71.6%，負債總計4.62億元。長峰醫院不僅負債數額不小，並且持續新增銀行借款，並近期還打算賣掉下屬醫院回籠資金。

實控人醫學專業能力成疑

至於長峰醫院法定代表人、實控人汪文傑，他僅為大專學歷（注：內地大專並非大學），曾在湖北鄂州市中醫院臨床工作。2009年，汪文傑、朱力寧以及深圳力聯投資顧問有限公司三方共同出資組建長峰醫院的前身長峰有限。自長峰醫院成立伊始至2016年1月，汪文傑任公司執行董事、經理；2016年1月後，任公司董事長、總經理，任期自2019年1月至2022年1月。

他還在各種學術、行業協會中頻頻現身，但學術經歷和成果信息則堪稱少見和模糊。

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數個醫美網站信息顯示，汪文傑26歲時根據中醫祖傳秘方並結合現代西醫理論研制出外敷、內服治療血管痛的特效純中藥制劑「化瘤膏1號、2號、3號；血瘤康1號、2號」，被國際傳統醫學會授予「華它杯」金獎，被湖北省食品藥品監督管理局批准為純中藥制劑並應用於臨床。27歲的汪文傑又發明了高頻電凝微創治療血管瘤和脈管畸形的新方法，攻克血管瘤醫療難題，被鄂州市政府引進為特殊人才。

報道稱，汪文傑所謂的著作——60多萬字的防治血管瘤專著《血管瘤脈管畸形診斷與治療》業已出版，但網上並未檢索到該書目。在內地學術數據庫「知網」上，也未能檢索到汪文傑的任何學術成果。

此外，長峰醫院旗下多個醫院此前曾被報道多起網絡「醫托」騙局案例，其運營模式與「莆田系」醫院頗有共同之處。

責任編輯：尹航

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