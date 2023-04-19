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早產兒血管被注射配方奶 醫院瞞家長5天：怕影響產婦身體

社會熱點 15:00 2023/04/19

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江蘇南京高齡產婦劉芳芳剖宮產下一名男嬰，並將僅3斤多重的早產兒送去南京市兒童醫院，養在保溫箱裡。但之後，早產兒突被醫院轉到重症監護室（ICU），5天後，劉芳芳才得知真相，原來護士在孩子的靜脈血管中泵入了配方奶。

母親劉芳芳回憶稱，孩子的管床醫生蔣某突然給她打電話說孩子狀況不好，讓劉芳芳的丈夫去一趟醫院。正在坐月子的她不放心，也趕去醫院。醫院要求劉芳芳丈夫簽字，給孩子轉到新生兒重症監護室。

劉芳芳找到醫生蔣某詢問，對方說孩子生長發育很好，奶量逐步增加，同時肺炎加重，呼吸心跳加快，要轉科。令夫妻倆沒有料到的是，隨即有醫生叫他們簽孩子的病危通知書。

三天後，劉芳芳到醫院想進一步了解孩子的情況，有人對她說，次日醫院領導想見見他們。

第二天上午，夫妻倆來到醫院，丈夫被帶至醫院行政樓，醫院有關領導向他通報了孩子轉科室的真正原因——原來，護士在孩子的靜脈血管中泵入了配方奶。

南京市兒童醫院的報告載明，事發當日護士顏某給孩子喂奶，在孩子吸吮配方奶後，顏某將剩餘應鼻飼奶液的連接延長管接入至患兒頭皮靜脈留置針中。之後，護士沈某巡視發現此情況，立即分離延長管和頭皮針，並呼叫顏某等人，顏某隨即用注射器接頭皮針回抽奶汁樣液體直至見到回血。此時患兒面色紅黃，安靜，顏某在床邊觀察患兒生命體征變化。

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事發一個半小時後，顏某向護士長匯報。醫生蔣某和科室主任等人趕到床邊組織搶救並向醫務處匯報，醫務處迅速組織相關專家到現場參與搶救。經救治，患兒生命體征趨於平穩，當天中午，患兒被轉入新生兒內科病房繼續治療並觀察。

後來，該院曾給予5次院內全院會診，並安排上海復旦、浙江兒童醫院、重慶兒童醫院及沈陽盛京醫院的專家遠程會診。

劉芳芳稱，他們獲知真相時已被醫院集體隱瞞了5天(含當天)。對此，院方的解釋是，「因考慮患兒母親的身體原因，當時暫未告知家長患兒轉科治療的真實原因。」

事發後當地成立聯合調查組，南京市衛健委作出《行政處罰決定書》，對護士顏某作出警告和罰款5萬元的行政處罰決定。醫生蔣某和科室主任唐某等7人亦被警告並罰款1萬至3萬元。

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責任編輯：尹航

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