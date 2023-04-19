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2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4

社會熱點 14:14 2023/04/19

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英國公司Henley & Partners與New World Wealth聯合發布《2023年世界最富裕城市報告》，紐約去年擁有約34萬可投資財富百萬美元以上的富人摘得榜首。在全球50個富人最多的城市中，美國佔10個。香港、北京、上海、深圳、杭州、廣州等6個中國城市進入前50名。澳洲有4個城市入圍前50位。

報告顯示，第1至10名依次為紐約、東京，加州灣區，倫敦、新加坡、洛杉磯、香港、北京、上海、悉尼。其中紐約市激增40%至34萬人，北京、上海的高凈值人士分別增加70%和72%至12.82萬人和12.72萬人，而東京29.03萬人、倫敦25.8萬人、香港12.95萬人分別減少5%、15%、27%。

此外，排名第24位的深圳的高凈值人士數量增長98%至4.57萬人，第35位的杭州的高凈值人士數量增長105%至3.04萬人，第42位廣州的高凈值人士數量增長86%至2.35萬人。

在榜單的97個城市中，杭州高凈值人士2012至2022年增速最快，其次是美國奧斯丁的102%，而位居榜單末位的莫斯科的高凈值人士縮水了44%。

責任編輯：陳俊賢

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