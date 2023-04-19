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女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬

社會熱點 14:45 2023/04/19

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內地女明星蔣夢婕遭人偷拍裙底，並利用偷片的片段勒索，警方接報後拘捕一名疑犯。但偷拍影片據報遭到外流，在部分平台上已有過百萬的瀏覽量。

蔣夢婕今日（19日）在微博公開事件：

前段時間我的工作人員發現我各個平台賬號評論區裡出現很多奇怪的評論，與此同時，在海外的朋友給我發來一段視頻，是一段多年前我在鬧市區被人惡意偷拍裙底的視頻。我和工作人員都感到非常憤怒和噁心，隨之而來的還有無力感，視頻是多年前被拍下的，找到偷拍者的可能性微乎其微。相關的評論和私信不斷增多，惡劣的影響遠超我的想像。有網友告訴我視頻被發到了很多群里傳播，也有非常多網站有這個視頻，且瀏覽量超過一百萬......身邊的人怕視頻再次發酵使我受到更大的影響，勸我保持沉默。經過一番掙扎後，最終我選擇冷處理這件事。

沒過多久，我們發現有人通過私信用那條視頻勒索我，說要把視頻發給各大影視公司和品牌，要毀了我的後半生。我原本以為這個人只是說說而已，所以還是保持原本的態度，沒有理他。沒想到過幾天之後經紀人真的收到了帶有偷拍視頻截圖的郵件，之後陸續有很多合作方、影視公司的人找到我和經紀人，告訴我們收到了類似郵件，問我們怎麼回事。事情發展到了超乎想像的地步，對我產生了非常大的影響。

我們決定報警，出差結束回北京後第一時間去了派出所報警，把相關的證據交給了警察。之後，警察告知我勒索我的犯罪嫌疑人已經在異地被控制，接下來的判罰也將及時通知我。

蔣夢婕又提到，警方發現被偷拍的人數量遠超想像，不僅有人偷拍，還有人通過各種方式售賣影片盈利。作為公眾人物，她這次站出來希望可以讓更多的人關注到這類惡性事件，也希望遭受類似傷害的朋友不要害怕，也不要羞於抗爭，被偷拍並不是自己的錯，人生不應該因為這種事情而受到影響。

內媒報道，相關影片已遭偷拍者惡意傳播，流入到各大網站和群組中，瀏覽量超過100萬。

1989年出生的蔣夢婕畢業於北京舞蹈學院芭蕾舞專業，2010年憑出演個人首部電視劇《紅樓夢》獲得國劇盛典最佳新人獎，翌年憑個人首部電影《百年情書》獲得獲得百合獎優秀女演員獎。她也參與演出了《三少爺的劍》、《雲巔之上》、《驪歌行》多部劇集與電影，以及多個電視台的綜藝節目。

責任編輯：陳建錫

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網絡熱話 罪案 娛樂行業 偷拍

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