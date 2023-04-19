4歲女童被綁架要價50萬 案犯竟是自家公公

說起綁匪，人們腦中往往浮現出一張窮凶極惡的人臉，可近日發生在上海的一單案件，綁走4歲女童的竟是女童的外祖父。原來他染上賭癮，以親生外孫女為籌碼，向女兒要價50萬人民幣。之後，女兒報警送父親入獄。

「老人綁架4歲孫女勒索女兒50萬」話題登上微博熱搜。65歲的袁某某沾染賭博惡習，一天下午，他把4歲的親外孫女從學校接走，並告訴女兒袁女士「限你3天拿出50萬元，不然再也別想見到你女兒」。

父女爆發激烈爭執，袁某某甚至以死相威脅，袁女士擔心意外報警求助，當晚袁某某便被抓獲。因犯敲詐勒索罪，袁某某被判刑，但他並不認罪服判，始終對案情耿耿於懷，「我都65歲了，我女兒還要告我，她不是想我改好，她就說想要我死」。

服刑中，袁某某認為自己不存在敲詐勒索的行為，和女兒之間的事是家事，司法機關沒必要上綱上線，完全是女兒忘恩負義。他甚至拒絕服藥，還絕食，與其他服刑人員之間的相處也不融洽。

最終，在民警和前妻的幫助下，袁某某和女兒關係緩和。一段時間後，袁某某在監獄收到了女兒的諒解書，他慢慢適應集體生活環境，開始正常吃飯、服藥，不再無理取鬧。

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責任編輯：尹航

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