  • 26°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4歲女童被綁架要價50萬 案犯竟是自家公公

社會熱點 14:57 2023/04/19

分享：

分享：

說起綁匪，人們腦中往往浮現出一張窮凶極惡的人臉，可近日發生在上海的一單案件，綁走4歲女童的竟是女童的外祖父。原來他染上賭癮，以親生外孫女為籌碼，向女兒要價50萬人民幣。之後，女兒報警送父親入獄。

「老人綁架4歲孫女勒索女兒50萬」話題登上微博熱搜。65歲的袁某某沾染賭博惡習，一天下午，他把4歲的親外孫女從學校接走，並告訴女兒袁女士「限你3天拿出50萬元，不然再也別想見到你女兒」。

父女爆發激烈爭執，袁某某甚至以死相威脅，袁女士擔心意外報警求助，當晚袁某某便被抓獲。因犯敲詐勒索罪，袁某某被判刑，但他並不認罪服判，始終對案情耿耿於懷，「我都65歲了，我女兒還要告我，她不是想我改好，她就說想要我死」。

服刑中，袁某某認為自己不存在敲詐勒索的行為，和女兒之間的事是家事，司法機關沒必要上綱上線，完全是女兒忘恩負義。他甚至拒絕服藥，還絕食，與其他服刑人員之間的相處也不融洽。

最終，在民警和前妻的幫助下，袁某某和女兒關係緩和。一段時間後，袁某某在監獄收到了女兒的諒解書，他慢慢適應集體生活環境，開始正常吃飯、服藥，不再無理取鬧。

北京醫院大火 | 胡錫進促官方公開資訊 不到1小時改口

北京醫院大火 | 多人爬窗逃生 市民目擊女童手軟墮樓 （有片）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
爸媽心聲 罪案 正能量 網絡熱話 勒索 微博

上一篇文章

早產兒血管被注射配方奶 醫院瞞家長5天：怕影響產婦身體

下一篇文章

女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

血癌男童網上眾籌1萬救命錢 顧問要求抽水8千（有片）
血癌男童網上眾籌1萬救命錢 顧問要求抽水8千（有片）
河南馬戲團兩獅子衝向觀眾席 民眾飛逃鞋子都掉了
河南馬戲團兩獅子衝向觀眾席 民眾飛逃鞋子都掉了
包皮割到一半被加價 男子亂刀捅死醫生判終身監禁
包皮割到一半被加價 男子亂刀捅死醫生判終身監禁
北京醫院大火 | 至少29死71傷 院長等12人被刑拘
北京醫院大火 | 至少29死71傷 院長等12人被刑拘
內地雜技女演員失手 高空墜地身亡 驚悚畫面曝光（有片慎入）
內地雜技女演員失手 高空墜地身亡 驚悚畫面曝光（有片慎入）
女子5次自助餐袋走4萬蚊食物 被控告還大呻委屈（有片）
女子5次自助餐袋走4萬蚊食物 被控告還大呻委屈（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款