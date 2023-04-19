危地馬拉總統將訪台 京警告勿助紂為虐

危地馬拉總統賈馬特宣布將於本周末訪問台灣。在北京，外交部警告勿助紂為虐，違背國際大勢。

外交部發言人汪文斌表示，中國同182個國家建立外交關係的事實證明，堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，也是大勢所趨。台灣民進黨當局拓展國際空間的圖謀，已經道盡途窮，不過是自欺欺人的把戲。

汪文斌強調，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，「台獨」沒有出路。任何無視世界潮流和國際大義、頑固堅持錯誤立場的舉動，都註定失敗。

據法新社報道，賈馬特（Alejandro Giammattei）昨日（18日）宣布，他將於周六（22日）開始為期兩天的台灣訪問行程。

台灣領導人蔡英文上個月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，出訪中美洲邦交國危地馬拉和伯利茲。她4月2日與賈馬特一同面對媒體時說，希望兩地邦誼永固，「3000年也不為過」。賈馬特當時則宣佈，將在4月底訪台，並重申挺台決心。

賈馬特重申，危地馬拉「承認台灣主權」，並表示雙方將簽署協議，以增加危地馬拉咖啡、糖等產品的出口。

自中美洲國家洪都拉斯與台灣斷交後，台灣的邦交國只剩13個。

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責任編輯：袁瑋婧