北京醫院大火 | 書記尹力下令全市大整治 嚴肅追責問責

北京市今日（19日）召開全市領導幹部會議，市委書記尹力下令開展全市安全生產隱患大排查大整治，對監管責任落實不到位等問題嚴肅追責問責。

尹力表示，全市各級幹部要以這次火災事故為警鐘，克服僥倖心理，反思安全隱患防治作風實不實的問題，深刻檢視檢查在安全監管、執法檢查等方面存在的問題。要穩妥做好火災善後工作，千方百計救治傷者，做好遇難者善後和家屬安撫慰問。盡快查明事故原因，及時回應社會關切，依據事實做好信息發布。

尹力要求對全市安全生產隱患開展地毯式排查，以醫院、養老機構等為重點，深入開展六類高風險領域場所專項整治，突出抓好燃氣、施工現場、電動自行車等薄弱環節。屬地拉出問題清單，責任單位制定整改方案，消防部門加強指導。全面落實源頭治理、風險防控、預警預報等綜合防治措施。

各級領導幹部靠前指揮協調。各區黨委政府所有領導都要深入基層一線，層層壓實責任。各區及時解決推進工作中出現的問題，嚴肅追責問責，對部門監管責任和屬地管理責任落實不到位、安全生產監察流於形式等問題，堅決嚴查嚴處，對企業主體責任不落實、隱患問題整改不到位等問題要零容忍。

尹力又表示，「五一」假期將至，夏季很快來臨，人員流動大、重要活動多，各區各部門各單位要認真落實各項安全措施，做好節前安全生產檢查，及時管控風險、消除隱患。

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責任編輯：陳建錫