北京醫院大火 | 7年受罰11次 上月被定為消防安全重點

北京長峰醫院大火目前已造成29人死亡，該醫院被發現不滿一個月前剛被所處的丰台區定為校方安全重點單位，近7年內受罰了至少11次。

據《南方週末》報道，火災發生前不足一月，3月20日丰台區消防大隊公佈的《2023年度消防安全重點單位》中就有長峰醫院，隸屬於六里橋街道辦。

2023年丰台區只有1033個消防安全重點單位，按照《中華人民共和國消防安全法》，這些重點單位配套了一系列消防措施。例如應當進行每日防火巡查，並確定巡查的人員、內容、部位和頻次。

報道指出，北京長峰醫院平時就問題頻出，時常遭遇行政處罰。據統計，自2016年起，丰台區衛健委至少處罰了它11次，原因五花八門。如未按規定填寫、保留病歷，兩次醫療廢物儲存不符合衛生標準，兩次任用非衛生技術人員從事衛生技術工作，安排未經職業健康檢查的勞動者從事放射工作，未保證從事放射工作的人員佩戴個人劑量器，以及手術器械清洗消毒未達標。

以基金會的名義免費招募患者 事實得到救助的人極少

報道還指，長峰醫院以基金會的名義，免費招募患者，事實上得到救助的人極少。如2018年首屆暑期長峰醫院全國千名血管瘤患者公益援助、百名治療費全免援助貧困患者招募活動，提出為千名14歲以下兒童提供公益援助，為百名貧困患兒全免費用。

中國華僑公益基金會的2018年工作報告顯示，還笑童顏血管瘤胎記基金在9省多個市縣開「全國嬰幼兒血管瘤公益篩查義診與培訓」活動，但只有7名貧困血管瘤患兒獲得了醫療資助。

另有媒體指，在長峰醫院現場看到，這家民營醫院有兩棟主樓，一東一西，中間由連廊相連。醫院樓下就是靛廠新村公交站，東西兩側分別有大型居民區，周邊人氣比較足。

疑似私拉電線

起火的是東樓，整棟為住院樓，靠近小區一側樓體火燒痕跡非常明顯，多台空調機被燒毀。附近居民告訴時代周報記者，東樓共六層，四層以上發生火情。有附近居民表示，東樓的住院房間較小，一般一個房間三張床，聽說高層樓房是臨終關懷病房。「這裏很多是外地患者，火情發生後，有人從東樓上跳下。」附近一名居民說。

附近小區居民稱，該醫院最近似乎在裝修，且發生火情的樓體外，可清晰看到有多條裸露電線，疑似私拉電線。

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責任編輯：袁瑋婧