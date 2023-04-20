  • 24°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尹錫悅稱台灣問題是全球議題 京：不容他人置喙

國情動向 16:39 2023/04/20

分享：

分享：

南韓總統尹錫悅昨日（19日）表示，台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像韓朝之間的問題一樣，應視為全球性問題。南韓外交部今日（20日）解釋，尹錫悅的言論，是基於台海穩定對地區以至全球和平與繁榮至關重要而作出。

*新增中國外交部回應

中國外交部發言人汪文斌回應，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。

汪文斌指出，近年來，台海局勢緊張的根本原因是台灣「台獨」分子在境外勢力的支持和縱容下搞分裂活動。 「台獨」行徑與和平穩定水火不容，要維護台海局勢和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對「台獨」，反對外部干涉。

汪文斌強調，朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家，朝鮮半島問題和台灣問題的性質、經緯全然不同，根本不具可比性，這是眾所周知的事實。 希望韓方切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。

南韓外交部今早重申，南韓尊重「一中」立場，反對以武力改變現狀，希望有關方面通過對話合作，維持和平穩定。

尹錫悅還表示，兩岸矛盾及其引發的國際緊張局勢，這種緊張因試圖用武力改變現狀而造成，南韓和國際社會均反對改變現狀。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 尹錫悅 中國 南韓 台灣 兩岸關係

上一篇文章

李顯龍：台海局勢出現誤判及意外風險正升高

下一篇文章

中國新南極考察站環境「差到說不出」 為何在此建第五座？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

危地馬拉總統將訪台 京警告勿助紂為虐
危地馬拉總統將訪台 京警告勿助紂為虐
外交部傳召日駐華公使 就G7外長會聲明提嚴正交涉
外交部傳召日駐華公使 就G7外長會聲明提嚴正交涉
外交部批美國監聽全球 需對國際社會交代
外交部批美國監聽全球 需對國際社會交代
美媒：華府擬推「史無前例」措施限制對華投資
美媒：華府擬推「史無前例」措施限制對華投資
美外洩文件：解放軍擁超音速無人機技術 可監控台海及美軍
美外洩文件：解放軍擁超音速無人機技術 可監控台海及美軍
國防部：李尚福訪俄加强戰略溝通 共同抵禦外部干涉
國防部：李尚福訪俄加强戰略溝通 共同抵禦外部干涉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款