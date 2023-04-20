尹錫悅稱台灣問題是全球議題 京：不容他人置喙

南韓總統尹錫悅昨日（19日）表示，台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像韓朝之間的問題一樣，應視為全球性問題。南韓外交部今日（20日）解釋，尹錫悅的言論，是基於台海穩定對地區以至全球和平與繁榮至關重要而作出。

*新增中國外交部回應

中國外交部發言人汪文斌回應，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。

汪文斌指出，近年來，台海局勢緊張的根本原因是台灣「台獨」分子在境外勢力的支持和縱容下搞分裂活動。 「台獨」行徑與和平穩定水火不容，要維護台海局勢和地區和平安寧，就要旗幟鮮明反對「台獨」，反對外部干涉。

汪文斌強調，朝鮮和韓國都是已加入聯合國的主權國家，朝鮮半島問題和台灣問題的性質、經緯全然不同，根本不具可比性，這是眾所周知的事實。 希望韓方切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。

南韓外交部今早重申，南韓尊重「一中」立場，反對以武力改變現狀，希望有關方面通過對話合作，維持和平穩定。

尹錫悅還表示，兩岸矛盾及其引發的國際緊張局勢，這種緊張因試圖用武力改變現狀而造成，南韓和國際社會均反對改變現狀。

責任編輯：陳俊賢