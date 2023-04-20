台積電向美尋求最高額補貼 但反對部分附加條件

台積電正為其在美設立的芯片廠項目尋求最高150億美元的美國政府補貼，但反對華盛頓為該補貼設置的部分附加條件。

《華爾街日報》引述知情人士稱，台積電對美方可能要求他們分享芯片廠利潤和提供詳細運營信息的規則感到擔憂。台積電計劃投資400億美元在亞利桑那州建造兩座芯片工廠。

台積電董事長劉德音表示，美國的條款可能會勸阻芯片製造商與華盛頓合作，以打造美國的芯片產能。韓國部分芯片製造商也提出了反對意見。

知情人士表示，台積電正考慮為亞利桑那州兩座工廠申請補助，基於《芯片法案》（Chips Act）的條款，台積電可獲得約70億至80億美元的扣抵免；台積電也希望獲得美國商務部有權裁量大約60億至70億美元的補貼；補助總額高達150億美元左右。

根據規定，接受超過1.5億美元直接補貼的芯片製造商若投資回報超出預期，必須分享一定比例的投資回報。美國商務部說，在特殊情況下可以免除利潤分享要求，相應條款將視個案而定。此外，美國政府要求廣泛獲取台積電的帳目和運營情況，美商務部表示，需要確保獲得補貼企業按照承諾使用來自納稅人的資金。

責任編輯：陳俊賢