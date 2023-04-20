上海車展寶馬Mini展台派雪糕只給外國人 官方致歉

網傳上海車展中，寶馬Mini展台在派發冰淇淋時對中外訪客區別對待。當中國客想領冰淇淋時，工作人員稱已經派完了，而外國客則成功領到冰淇淋。「Mini中國」官方微博稱，因內部管理不細致和工作人員失職引起不愉快，對此真心道歉。

（第二版更新於14:30 新增寶馬致歉）

寶馬方面回應稱是誤會，目前公司正在處理這件事。對工作人員管理不善，內部正在開會，會將工作人員培訓落實到位。

之後，「Mini中國」官方微博稱，因內部管理不細致和工作人員失職引起大家的不愉快，對此真心道歉。Mini中國又指，檢討自己並改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。

有上海網民爆料稱，自己參觀車展時，發現兩個中國女生到寶馬Mini展台想領取冰淇淋，但工作人員稱冰淇淋已經沒了。但之後沒多久，有外國訪客來領，不僅拿到了冰淇淋，工作人員還貼心地教他如何打開。當拍攝者上前領取時再度遭拒，工作人員給出的理由是「這是限量版冰淇淋」。

▲ 兩個中國女生想領取冰淇淋，但工作人員稱冰淇淋已經沒了。（圖片來源：微博）

▲ 有外國訪客不僅拿到冰淇淋，工作人員還教他如何打開。（圖片來源：微博）

事件引發網絡熱議，「寶馬mini」登上今日微博熱搜榜。網民評論稱，「雙標待遇」，「真無語」，「 外國人特供？」

對此，寶馬mini展區現場一名工作人員表示，事發昨天下午，後續總部會回應此事。

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責任編輯：尹航

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