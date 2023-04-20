▲ 美國「諜照」揭 中國建造第五座南極考察站「大進展」

中國正在南極建造第五座科學考察站，美國衛星照片顯示進度近期有「顯著進展」。中國第五座南極考察站選址，與此前四座比較接近南美、非洲的都不同，而面向太平洋。美國智庫猜測渲染稱，中國第五座南極考察站可以「收集澳洲情報」。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）本周發表關於中國在南北極立足的報告，其中引用Maxar公司所拍攝衛星照片，稱中國第五座南極考察站2018年起施工，項目延宕幾年後，現正取得顯著進展。

最新衛星照片攝於今年1月，顯示佔地約5000平方米站址已鋪設地基，附近亦出現更多新的支持設施和臨時建築。相比下，2021年10月的衛星照顯示，相同地點只有少許設施和一處直升機停機坪。

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中國第五座南極考察站位於羅斯海（Ross Sea）沿岸的恩科斯堡島（Inexpressible Island，又稱難言島）。羅斯海位於新西蘭東南方3000餘公里，難言島上的考察站會是中國首座面向太平洋的考察站，並會是中國第3座常年考察站。

值得一提的是，新站會成為意大利Zucchelli考察站的「鄰居」，距離只有20多公里，而300多公里外，是南極最大考察站，美國麥克默多站（McMurdo Station）。

▲ 中國南極新考察站與意Zucchelli、美McMurdo站位置

中國首座南極考察站是1985年的長城站，位於接近南美洲的南極半島。第二座是1989年的中山站，與南非隔海相望。這兩座都是常年考察站。

第三座崑崙站建成於2009年，在中山站朝南極方向的南極內陸高原，海拔4087米，是人類至今在南極最高的立足點。第四座是位於中山站、崑崙站之間補給點的泰山站，2014年建成。崑崙站和泰山站都是季節性考察站，只有夏季才有人駐留。

內地傳媒2017年曾報道，中國第五座南極考察站預計會於5年後，即2022年建成。但新站施工似乎受到疫情等因素影響，至近期才恢復推進。

CSIS預計，新考察站會在2024年建成，屆時除了主站樓，還包括一個科學研究和觀察區、一座能源設施、一座物流設施，和一座供雪龍號破冰船停靠的碼頭。

CSIS又渲染稱，新站的地理位置使其可用於收集澳洲及新西蘭的信號情報，並獲取澳洲北領地阿納姆航天中心（Arnhem Space Centre，美國在澳洲落腳的發射場）發射火箭的遙測數據。

但CSIS也承認，美國考察隊2020年2月曾到訪中國新考察站工地，並未發現任何軍用設備或軍方人員。

外國傳媒亦指出，中國經常與澳洲等各國科學家在南極合作，中國2020年更成功協助澳洲一名病員撤離南極。

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責任編輯：連兆鋒