  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國「諜照」揭 中國建造第五座南極考察站「大進展」

國情動向 13:43 2023/04/20

分享：

分享：

美國「諜照」揭 中國建造第五座南極考察站「大進展」

中國正在南極建造第五座科學考察站，美國衛星照片顯示進度近期有「顯著進展」。中國第五座南極考察站選址，與此前四座比較接近南美、非洲的都不同，而面向太平洋。美國智庫猜測渲染稱，中國第五座南極考察站可以「收集澳洲情報」。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）本周發表關於中國在南北極立足的報告，其中引用Maxar公司所拍攝衛星照片，稱中國第五座南極考察站2018年起施工，項目延宕幾年後，現正取得顯著進展。

最新衛星照片攝於今年1月，顯示佔地約5000平方米站址已鋪設地基，附近亦出現更多新的支持設施和臨時建築。相比下，2021年10月的衛星照顯示，相同地點只有少許設施和一處直升機停機坪。

    點擊圖片放大

中國第五座南極考察站位於羅斯海（Ross Sea）沿岸的恩科斯堡島（Inexpressible Island，又稱難言島）。羅斯海位於新西蘭東南方3000餘公里，難言島上的考察站會是中國首座面向太平洋的考察站，並會是中國第3座常年考察站。

值得一提的是，新站會成為意大利Zucchelli考察站的「鄰居」，距離只有20多公里，而300多公里外，是南極最大考察站，美國麥克默多站（McMurdo Station）。

中國南極新考察站與意Zucchelli、美McMurdo站位置

中國首座南極考察站是1985年的長城站，位於接近南美洲的南極半島。第二座是1989年的中山站，與南非隔海相望。這兩座都是常年考察站。

第三座崑崙站建成於2009年，在中山站朝南極方向的南極內陸高原，海拔4087米，是人類至今在南極最高的立足點。第四座是位於中山站、崑崙站之間補給點的泰山站，2014年建成。崑崙站和泰山站都是季節性考察站，只有夏季才有人駐留。

內地傳媒2017年曾報道，中國第五座南極考察站預計會於5年後，即2022年建成。但新站施工似乎受到疫情等因素影響，至近期才恢復推進。

CSIS預計，新考察站會在2024年建成，屆時除了主站樓，還包括一個科學研究和觀察區、一座能源設施、一座物流設施，和一座供雪龍號破冰船停靠的碼頭。

CSIS又渲染稱，新站的地理位置使其可用於收集澳洲及新西蘭的信號情報，並獲取澳洲北領地阿納姆航天中心（Arnhem Space Centre，美國在澳洲落腳的發射場）發射火箭的遙測數據。

但CSIS也承認，美國考察隊2020年2月曾到訪中國新考察站工地，並未發現任何軍用設備或軍方人員。

外國傳媒亦指出，中國經常與澳洲等各國科學家在南極合作，中國2020年更成功協助澳洲一名病員撤離南極。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 科研 南極 中美關係 中國 美國 澳洲 意大利

上一篇文章

台積電向美尋求最高額補貼 但反對部分附加條件

下一篇文章

台灣出版社高層赴大陸探親失蹤 傳在上海被捕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外交部批美國監聽全球 需對國際社會交代
外交部批美國監聽全球 需對國際社會交代
美外洩文件：解放軍擁超音速無人機技術 可監控台海及美軍
美外洩文件：解放軍擁超音速無人機技術 可監控台海及美軍
危地馬拉總統將訪台 京警告勿助紂為虐
危地馬拉總統將訪台 京警告勿助紂為虐
外交部傳召日駐華公使 就G7外長會聲明提嚴正交涉
外交部傳召日駐華公使 就G7外長會聲明提嚴正交涉
美媒：華府擬推「史無前例」措施限制對華投資
美媒：華府擬推「史無前例」措施限制對華投資
國防部：李尚福訪俄加强戰略溝通 共同抵禦外部干涉
國防部：李尚福訪俄加强戰略溝通 共同抵禦外部干涉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款