耶倫：國安問題上不會向中國妥協 即使犧牲經濟利益

美國財長耶倫表示，美國尋求與中國建立公平的經濟關係，相信良性競爭能令兩國受益。但美國在國家安全問題上不會妥協，即使是犧牲經濟利益。

耶倫當地時間周四（20日）將在約翰霍普金斯大學發表講說，財政部預先公布其講稿節錄。耶倫指，美國仍是世界上最大最具活力的經濟體，在從財富到技術創新的各個領域都處於領先地位。美國的成功不僅是在資源或地理，還要於價值觀和制度，美國的民主保護了作為可持續增長基石的思想自由交流和法治。

在美中經貿問題上，耶倫指，拜登政府對中國的優先事項包括確保美國國家安全利益、促進健康競爭，以及在可能的情況下就氣候變化、債務減免和宏觀經濟穩定等全球問題進行合作。華府將就幾方面問題向北京表示擔憂，包括加大對國內企業支持以支配外國競爭對手、竊取知識產權、以非法手段獲取技術。

「我們將毫不猶豫地捍衛我們的切身利益。」耶倫指，華府對中國採取的行動完全是出於對美國安全和價值觀的擔憂，目標並非要獲得競爭性的經濟優勢。她解釋華府不尋求「贏者通吃」的競爭，並以體育競賽作為比喻，說相信隨著時間的推移，具有公平規則的良性經濟競爭將讓兩國都受益。

另外，她又敦促中國兌現承諾，在宏觀經濟問題和氣候變化、債務危機等緊迫的全球挑戰上與美國合作。

正在日本訪問的美國貿易代表戴琪同日表示，與中國有關的地緣政治和供應鏈面臨挑戰，但美國無意使中國與全球經濟脫鉤，目標是創造公平競爭的環境。

責任編輯：陳建錫