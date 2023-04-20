  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首例「利用網絡直播尋釁滋事」 男子直播約會辱女被刑拘

社會熱點 15:29 2023/04/20

分享：

分享：

為博取流量，武漢一名男主播先後三次直播「奔現女網友」並耍女辱女被刑拘，該案也是武漢首例「利用網絡直播尋釁滋事」案件。

全程直播逃單戲碼

據極目新聞，武漢一名男主播陳某在社交軟件結識了王女士後，兩人赴約海鮮店線下見面，陳某點了1000餘元的菜品，用餐途中，他以接朋友為由離開了海鮮店，沒想到卻一去不復返。

店內有顧客告訴王女士，陳某剛剛一直都在直播，現在仍未關播。直播間裏，陳某正在講述着剛剛發生的事情。

陳某還對王女士稱：「想要拿錢，就來找我呀……」陳某向對方虛報了多處地點，將王女士和店員「溜來溜去」，直到店員一怒之下報了警。

為流量糾纏變毆打

然而3天之後，陳某又直播自己約另一名女性見面，再次到海鮮店訂下一間可容納10人的大包房。女子因陳某這一反常行為察覺不妥，匆匆離開了海鮮店。然而陳某原形畢露，開始對其進行言語侮辱，「你長成這副模樣，還想賴我的錢……」陳某對她不依不饒，不僅搶奪其手機，還發生了肢體衝突。

線下事態升級，直播間裏有網民馬上報了警。據武漢東湖高新警方了解到，陳某今年26歲，是光谷一家企業的正式員工。他發現直播與異性的線下約會的情節，能夠博取更高的關注度，將「直播奔現女網友」作為直播間的「重頭戲」，還將逃單、耍女甚至辱女當作「流量密碼」。

警方指，陳某不僅通過信息網絡教唆網友「逃單」，還對毆打他人行為進行網絡直播，情節惡劣，涉嫌利用信息網絡尋釁滋事。目前，陳某已被警方刑事拘留，案件正進一步偵辦中，相關直播賬號已被封禁。

男子違規食煙卻怒罵工作人員 被終身禁入上海迪士尼（有片）

山東男子大學門外持刀行兇 釀1死6傷

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
網絡保安 罪案 歧視 網絡熱話 社交平台 主播 武漢 海鮮

上一篇文章

男子違規食煙卻大鬧工作人員 被終身禁入上海迪士尼（有片）

下一篇文章

內地185人焚燒麥稈被罰1.782億 官方澄清：並非罰農民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
女星蔣夢婕認遭偷拍裙底勒索 影片瘋傳瀏覽量過百萬
指名道姓 杭州公開一批地鐵鹹濕佬行政處罰結果
指名道姓 杭州公開一批地鐵鹹濕佬行政處罰結果
2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4
2023最富裕城市：中國6地入選 香港富人數按年大減1/4
河南馬戲團兩獅子衝向觀眾席 民眾飛逃鞋子都掉了
河南馬戲團兩獅子衝向觀眾席 民眾飛逃鞋子都掉了
山東兩貨車炮彈式迎頭相撞 7死10傷（有片）
山東兩貨車炮彈式迎頭相撞 7死10傷（有片）
聯合國：印度超過中國成為全球人口最多國家
聯合國：印度超過中國成為全球人口最多國家
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款