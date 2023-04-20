首例「利用網絡直播尋釁滋事」 男子直播約會辱女被刑拘

為博取流量，武漢一名男主播先後三次直播「奔現女網友」並耍女辱女被刑拘，該案也是武漢首例「利用網絡直播尋釁滋事」案件。

全程直播逃單戲碼

據極目新聞，武漢一名男主播陳某在社交軟件結識了王女士後，兩人赴約海鮮店線下見面，陳某點了1000餘元的菜品，用餐途中，他以接朋友為由離開了海鮮店，沒想到卻一去不復返。

店內有顧客告訴王女士，陳某剛剛一直都在直播，現在仍未關播。直播間裏，陳某正在講述着剛剛發生的事情。

陳某還對王女士稱：「想要拿錢，就來找我呀……」陳某向對方虛報了多處地點，將王女士和店員「溜來溜去」，直到店員一怒之下報了警。

為流量糾纏變毆打

然而3天之後，陳某又直播自己約另一名女性見面，再次到海鮮店訂下一間可容納10人的大包房。女子因陳某這一反常行為察覺不妥，匆匆離開了海鮮店。然而陳某原形畢露，開始對其進行言語侮辱，「你長成這副模樣，還想賴我的錢……」陳某對她不依不饒，不僅搶奪其手機，還發生了肢體衝突。

線下事態升級，直播間裏有網民馬上報了警。據武漢東湖高新警方了解到，陳某今年26歲，是光谷一家企業的正式員工。他發現直播與異性的線下約會的情節，能夠博取更高的關注度，將「直播奔現女網友」作為直播間的「重頭戲」，還將逃單、耍女甚至辱女當作「流量密碼」。

警方指，陳某不僅通過信息網絡教唆網友「逃單」，還對毆打他人行為進行網絡直播，情節惡劣，涉嫌利用信息網絡尋釁滋事。目前，陳某已被警方刑事拘留，案件正進一步偵辦中，相關直播賬號已被封禁。

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責任編輯：袁瑋婧