人行：首季房地產貸款上升 將穩固對實體經濟持續支持力度

人行今日舉行一季度金融數據新聞發布會，表示下階段穩健的貨幣政策要精準有力，穩固對實體經濟的持續支持力度，預計2023年信貸投放以及社會融資規模增長將保持平穩。並強調中國不存在長期通縮或通脹的基礎。

人行調查統計司司長阮健弘表示，今年一季度金融運行總體平穩，流動性合理充裕，信貸結構持續優化，實體經濟的融資成本穩中有降，金融支持實體經濟的力度明顯增強。

從總量上看，流動性合理充裕，金融總量穩定增長。從結構看，信貸結構持續優化，服務經濟高質量發展。今年以來，人民銀行持續發揮結構性貨幣政策的精準導向作用，引導金融機構加大對普惠金融、科技創新等領域的金融服務。從利率看，實體經濟綜合融資成本穩中有降，貸款市場利率改革效能持續釋放。下階段，穩健的貨幣政策要精準有力，穩固對實體經濟的持續支持力度，預計2023年信貸投放以及社會融資規模增長將保持平穩。

房地產貸款增長呈上升態勢

阮健弘指出，今年一季度，人民幣貸款增加10.6萬億元，按年多增2.27萬億元。這表明了今年一季度金融體系對實體經濟的信貸支持力度是比較強的。從人民銀行的調查問卷看，今年一季度貸款總體需求指數是78.4%，比上季度高了18.9個百分點。從行業投向看，新增貸款主要投向製造業、基礎設施建設、服務業等重點領域，房地產貸款增長呈上升態勢。

貨幣政策司司長鄒瀾指出，近一段時間隨着前期穩經濟大盤穩定，房地產政策效果持續顯現。各方信心，加快恢復，房地產市場出現了積極變化，交易活躍性有所上升。多項指標與去年四季度相比，出現邊際好轉。

中國經濟不存在長期通縮或通脹基礎

對於通脹話題，鄒瀾表示，總體看，金融數據領先於經濟數據，實際上反映出供需恢復不匹配的現狀。鄒瀾強調，對通縮提法要合理看待，通縮一般具有物價水平持續負增長，貨幣供應量持續下降的特徵，經常伴隨經濟衰退。當前我國物價仍在溫和上漲，經濟運行持續好轉，與通縮有明顯區別。中長期看，我國經濟總供求基本平衡，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，不存在長期通縮或通脹的基礎。

人行貨幣政策委員會一季度例會 提擴內需撐民企穩匯率

國家統計局：當前中國經濟沒出現通縮 下階段也不會通縮

責任編輯：袁瑋婧