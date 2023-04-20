內地185人焚燒麥稈被罰1.782億 官方澄清：並非罰農民

內地農民收割麥子或水稻後一般會焚燒作物剩餘的莖葉部分，俗稱「燒麥稈」，但因擔心造成空氣污染，內地近年禁止燒麥稈。網傳東北的黑龍江185人因違規焚燒秸稈被處罰1.782億（人民幣，下同），人均罰款96.3萬，官方表示，這錢是直接扣撥地方財政資金，跟焚燒秸稈的農民本人無關。

近日不少自媒體文章在網絡流傳，稱「黑龍江185人因違規焚燒秸稈被處罰1.782億元，人均罰款96.3萬元」。

該消息最初來自於3月3日中國新聞網的報道。報道指出，截至3月3日，「針對秸稈禁燒管控不力、出現大面積露天焚燒現象，黑龍江省各市地已依規依紀問責黨政干部414人，公安部門行政拘留露天焚燒秸稈及根茬殘餘物人員185人。黑龍江省聯席會議辦公室依據《黑龍江省禁止秸稈露天焚燒工作獎懲暫行規定》，594處秸稈及根茬參與物露天焚燒火點擬移交黑龍江省財政廳扣撥資金（罰款）1.782億元。」

4月19日，黑龍江省生態環境保護綜合行政執法局局長王鳳華澄清，1.782億是直接扣撥地方財政資金，跟焚燒秸稈的農民本人無關，此次對農民並無實際處罰。扣撥的資金最終還是「用之於民」，用來獎勵那些禁燒工作推行較好的地區。

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責任編輯：尹航

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